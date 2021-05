Axel Llunas, el hermano ‘ibicenco’ del cantante Luis Miguel en Netflix

‘Luis Miguel, la serie’ ha cosechado un éxito apoteósico en América Latina y su segunda temporada ha logrado colarse entre las diez series más vistas en España. Pese a que aquí el cantante no tiene la misma fama que en el continente americano, las excelentes críticas que ha cosechado la ficción han despertado el interés de los espectadores, al margen de sus gustos musicales.

La primera temporada del biopic supuso el descubrimiento del ibicenco Izan Llunas en el papel de un Luis Miguel preadolescente. Ahora, en la nueva entrega descubrimos a su hermano Axel encarnando a Sergio Gallego Basteri, hermano pequeño de Luis Miguel y con quien vive una tormentosa relación, como todo lo que rodea a la desmesurada vida del crooner azteca.

Hijo del cantante Marcos Llunas -ganador del Festival de la OTI en 1995 y sexto en el de Eurovisión en 1997- y nieto del baladista catalán Dyango, Axel nació en Ibiza, este verano cumplirá los trece años, estudia segundo curso de Secundaria en el Morna International College y se comporta con sorprendente madurez. Con solo once años se incorporó al rodaje de la serie y se instaló durante unos meses en México, lejos de sus amigos y de su mundo, donde tuvo que aprender a controlar sus nervios e inseguridades en su primera experiencia frente a las cámaras.

El rodaje de la segunda temporada fue en México DF y Acapulco y se alargó un año a causa de la pandemia

La primera vez

«El primer día de rodaje había unas quince personas a mi alrededor. El de la claqueta, el del micrófono, los técnicos, el director… Grababan con tres cámaras a la vez. Estaba muy nervioso y pasé algo de miedo, pero todos me ayudaron y salió muy bien», confiesa Axel, «todo el mundo está pendiente de ti, te están mirando, has tenido que aprenderte el guión. Fue mucho estrés».

Para Axel, ese 15 de enero de 2020 es un día inolvidable, su bautizo como actor: «Mi hermano me acompañó durante el rodaje y me aconsejó que me metiera en el papel y, sobre todo, que actuara de manera natural. Fue una gran experiencia». Afortunadamente, todo salió bien y el joven terminó disfrutando muchísimo, tanto que le encantaría repetir.

La grabación empezó en enero y se desarrolló entre Acapulco y México DF. Para su papel, Axel se tuvo que oscurecer su melena rubia para caracterizarse como Sergio, el hermano a quien la familia intenta distanciar de Luis Miguel, ya que considera que no le conviene la exposición mediática.

Tras una suspensión a causa de la pandemia, el rodaje se reanudó en septiembre y se prolongó hasta finales del año pasado. Durante el tiempo que estuvo fuera de casa, Llunas compaginó la interpretación con los estudios gracias a las clases online y el refuerzo de una profesora particular. En todo momento ha estado acompañado de su padre o de su madre, pero la experiencia no siempre ha sido fácil: «No es que madures, es que estás lejos de tus amigos, de tu gente». Por suerte, Axel encontró amigos inesperados: «En Acapulco había otro niño que me doblaba en algunas escenas. Era la única persona de mi edad que había allí y en seguida nos hicimos amigos. Todavía mantengo el contacto y algunas veces jugamos juntos por internet».

Axel vive en Ibiza, le encanta el fútbol, el ‘skate’ y la música, y sueña con dedicarse profesionalmente a la interpretación

Vida ibicenca

Pese a sus 23.400 seguidores en Instagram y a la repercusión creciente de la serie, la vida de Axel ha vuelto a la normalidad y a sus aficiones, que no difieren de las de un muchacho de su edad: el skate, el fútbol -es fan del Barça y de Messi-, los videojuegos... Ha grabado un par de videoclips que se pueden encontrar en su canal de Youtube, y en ellos le vemos bailando en algunos rincones de Dalt Vila. De momento, la fama la lleva bien: «He subido en seguidores. Leo todos los comentarios y en general son muy amables».

Después de probar la interpretación, el joven ibicenco quiere continuar: «He disfrutado muchísimo. He descubierto que, haciendo de actor, puedes vivir muchas vidas, conocer a personas muy distintas. Me encantaría trabajar en Hollywood». De momento, estrena una nueva canción que ya se puede encontrar en Spotify y que se titula ‘Un ratico más’.