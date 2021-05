El Estado aprueba el plan de usos y avanza en el desbloqueo del puerto

Aún queda la aprobación del tercer documento de planificación y gestión urbanística del puerto de Ibiza: el Plan Especial (el que detalla los parámetros urbanísticos de las actuales y futuras construcciones) que la Comisión de Medio Ambiente de les Illes Balears ya está tramitando.

Un portavoz de la Autoridad Portuaria aseguró ayer a este diario que «el espíritu de la ley no es el de bloquear las actuaciones del puerto y que, en ausencia de un plan, se puede sustituir por otro». Así, se considera que con el Plan Director de Infraestructuras y ahora la DEUP aprobados se podrían iniciar las actuaciones proyectadas sin esperar a que culmine la tramitación del Plan Especial. La estación marítima de Botafoc, que está en construcción, no se ha visto afectada por el bloqueo actual del puerto porque este proyecto no está en la DEUP.

Calendario sin concretar

Además, pese a que la ejecución de los proyectos previstos sin esperar a que el Plan Especial esté aprobado puede ser objeto de «interpretación», las fuentes consultadas apuntan que ya hay un borrador de este documento «consensuado con el Ayuntamiento de Ibiza» y en el que se recogen también estas actuaciones.

«La aprobación de la DEUP es una muy buena noticia, esperada desde hace tiempo. La Autoridad Portuaria no ha estado de brazos cruzados y durante este tiempo ha trabajado en los proyectos básicos. Ahora hay que hacer un trabajo de concreción de proyectos de obras y licitaciones. Es inútil hacer esto sin un marco jurídico que lo cubra. Ahora sí lo tenemos», apunta el portavoz de la Autoridad Portuaria, que, no obstante, indica que «no está claro» el calendario de las actuaciones. «Se debe estudiar».

El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, calificó ayer de «paso histórico» la aprobación de la DEUP. «Desbloqueamos proyectos clave como el aparcamiento soterrado y la nueva estación de Formentera. Seguimos ordenando y mejorando el puerto, uno de los más importantes y valorados del Mediterráneo», agregó Ruiz.

La Autoridad Portuaria de Balears presentó su propuesta de DEUP en febrero de 2015. Este documento recoge los actuales usos del puerto, con la excepción de la zona pesquera y los muelles comerciales en los cuales se intercambia su función. Es decir, la zona pesquera pasará a comercial-complementaria (porque ahí se ubicará el tráfico entre las Pitiusas) y los muelles comerciales, donde se prevé ubicar la flota pesquera, pasa a ser comercial-pesquero-complementario.

La DEUP recoge tres parcelas con una superficie de 1.677 metros cuadrados ubicadas en las calles Lluís Tur i Palau y el paseo Joan Carles I, que se incorporan a la zona portuaria. Al expropiarse en 1983 unas antiguas casas para construir el muelle interior, una de ellas, que se extendía más allá de la alineación prevista, fue expropiada en su totalidad y se utilizó para acoger las oficinas del organismo público hasta 1994, cuando se trasladaron a su actual ubicación. Este inmueble nunca se calificó como uso portuario, y ahora se corrige.

En la zona del paseo Joan Carles I se recupera el límite de la línea de servicio que varió cuando se construyeron los muelles de ribera de la primera dársena deportiva de la concesión Ibiza Nueva. En cambio, se excluyen otras cuatro parcelas (casi 5.000 metros cuadrados) de la Marina (básicamente las aceras de la zona de los Andenes hasta la línea de las nuevas farolas), que se consideran innecesarias para el puerto y que pasan a ser competencia de Vila.

Los límites de la zona de aguas se mueven para no afectar al Parque

La Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) también recoge también la zona de aguas, en el exterior del puerto apta para el fondeo de buques. A petición de la dirección general Biodiversidad del Govern balear, la Autoridad Portuaria accedió a desplazar «ligeramente» los límites de las zonas II del sur y sureste del puerto para que queden fuera del ámbito territorial del Parque Natural de ses Salines.

La conselleria balear de Medio Ambiente informó en contra de la zona II de sa Canal (ses Salines) para los arcos salineros al considerarla «incompatible» con la protección de los hábitats y especies en esta área de conservación y que podría afectar «de forma apreciable» a un espacio que forma parte de la Red Natura 2000. Por su parte, Salinera Española no puso objeción alguna y trasladó a la Autoridad Portuaria que no tenía inconveniente alguno en que los barcos salineros fondeasen en la zona sur y sureste del puerto en las «escasísimas ocasiones» en que, por el mal tiempo, no pueden amarrar en el pantalán de carga de sa Canal, en ses Salines.

Asimismo, la zona II se ha subdividido en dos, dejando una franja libre de 436 metros a cada lado, para evitar que los buques puedan fondear en la zona por donde transcurre el cable eléctrico submarino que conecta las Pitiusas.