Salud abre más de 11.000 nuevas citas para vacunarse contra el coronavirus en todo Baleares

Poco antes, la conselleria balear de Salud ha explicado esta mañana que se había bloqueado la opción de solicitar citas para vacunarse contra el coronavirus en todas las islas después de que una ciudadana de Formentera denunciara que era imposible cambiar la cita que tenía para la primera dosis a través del portal Bitcita. "Las nuevas citas se han paralizado en todo Balears hasta que se distribuyan de nuevo las segundas dosis de AstraZeneca", justificaban desde la conselleria esta misma mañana, al tiempo que señalaba la gran velocidad a la que se producen los cambios en la campaña de vacunación. "En el momento en que se distribuyan las segundas dosis de los vacunados con AstraZeneca se volverán a abrir las citas con las vacunas disponibles", señalaban antes de afirmar que hoy mismo estaba previsto reabrir de nuevo 11.000 citas de Pfizer una vez que se reajusten las agendas antes de seguir abriendo más. Desde el Ib-Salut, han asegurado que estas más de 11.000 citas están ya disponibles.

Fue una vecina de Formentera la que alertó de que no podía cambiar la cita que tenía para vacunarse este fin de semana en el hospital de la isla. "En Bitcita dicen que no hay citas disponibles por el momento en Formentera", explicó la usuaria, molesta. "La presidenta del Consell hace un llamamiento a la población de la isla para que se vacune, pero luego no podemos conseguir una cita", comentó.

Desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera han explicado que, además, desde ayer se ha constatado un impulso en la campaña de vacunación en Formentera y que para los próximos siete días estaban cerradas un total de 220 citas en este momento, casi todas ellas para recibir la primera dosis, principalmente con Moderna. De hecho, desde el Área de Salud aseguran que las agendas para esta semana están prácticamente completas como consecuencia de este incremento de la demanda de vacunación en la isla. Por este motivo, indican, es posible que la usuaria no pudiera cambiar la cita para esta misma semana sino sólo para la siguiente.