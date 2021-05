El laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses ha detectado únicamente un caso nuevo de coronavirus en Ibiza en las últimas 24 horas, según ha informado este mediodía la conselleria balear de Salud. El número de casos activos de covid en las Pitiüses, tras este positivo, se mantiene sin cambios respecto al registrado ayer, 83, dado que los médicos han dado un alta. De ellos, 80 están en Ibiza y tres en Formentera.

Sí ha habido cambios en el número de pacientes covid ingresados. En estos momentos son once, uno menos que ayer, ya que se ha dado un alta a un paciente que se recuperaba en el Hospital Can Misses de las secuelas que le había dejado el virus. En unidades de críticos sigue habiendo los mismos, un total de dos, mientras que en planta hay nueve cuando ayer eran diez. De los once ingresados, apenas cinco tienen el virus activo, según detalla el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

En sus casas, en estado leve o asintomático y con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria, hay 72 personas, 70 en Ibiza y dos en Formentera. En las últimas 24 horas ha aumentado el número de sanitarios en vigilancia. En estos momentos son tres, dos más que ayer, de los que únicamente uno está contagiado.