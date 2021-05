Médicos del Mundo busca entre los sintecho voluntarios para vacunarse

La ONG Médicos del Mundo en Ibiza está redactando un listado de usuarios de sus servicios para incluirlos en la lista de personas en situación de vulnerabilidad social que serán inmunizadas con la vacuna unidosis de Janssen.

Según ha confirmado la organización no gubernamental, en pocos días tendrán terminada la lista que les ha solicitado el Área de Salud de las Pitiusas. En ella se incluirá a aquellas personas con las que habitualmente trabaja Médicos del Mundo, algunas de los cuales no cuentan con tarjeta sanitaria, o no disponen de domicilio ni están empadronados, con lo que corren el riesgo que quedar fuera del proceso de inmunización. En este caso, la vacunación también es voluntaria y todo aquel que quiera ser incluido debe confirmar su consentimiento previo.