Aquesta setmana ha entrat en funcionament l’Aula Ambiental habilitada a les instal·lacions de l’abocador de Ca na Putxa, un espai obert a centres escolars, associacions i col·lectius que vulguin ampliar els seus coneixements sobre el treball que es fa a l’abocador, sobre el reciclatge i les accions que es duen a terme per conscienciar la població sobre els beneficis de la recollida selectiva. Plantejat com un espai polivalent, l’aula compta amb una sala d’exposicions i una altra de reunions, el suport d’un educador ambiental i material específic, com el vídeo La missió de reciclar, realitzat en col·laboració amb l’UTE GIREF, jocs i tallers.