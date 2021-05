El alcalde confía en evitar el cierre del aparcamiento de ses Variades

Serra asegura que la sentencia es «definitiva», pese a que el tribunal balear daba un plazo de un mes para presentar un recurso de casación ante el Supremo. «Se vio que no había opciones para hacerlo», justifica Serra. En todo caso, tras el análisis de la sentencia por parte del secretario de la Corporación, el alcalde destaca que el fallo judicial «no habla de clausura sino de que [los aparcamientos] se regularicen adaptándose a la normativa y tengan licencia de actividad». En concreto, el TSJB se refiere a que la sentencia de primera instancia, ratificada ahora, «condena no tanto a la directa clausura de los indicados aparcamientos como a la incoación de los expedientes de clausura de los parkings municipales que no cumplen la normativa». Así, aunque la sentencia obliga a tramitar los expedientes de clausura, el Consistorio tratará de evitar el cierre de los aparcamientos adaptando los aparcamientos a la normativa municipal.

De los cinco aparcamientos ilegales que apunta la sentencia, actualmente sólo hay dos en activo, según indica el alcalde: el de ses Variades y otro en la calle Antoni Riquer. Este último se ubica en suelo urbano, por lo que su legalización no entrañará tantos problemas como la del de ses Variades, que ocupa suelo rústico.

Marcos Serra asume que Sant Antoni está obligado a indemnizar a Subsuelos Urbanos pero desconoce la cuantía

Serra sostiene que se plantean diversas «fórmulas» para buscar un encaje legal de este parking. «Tenemos algunas ideas. Espero que hallemos alguna», indica el alcalde, que agrega que, en principio, se busca una solución que no obligue a tramitar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Asimismo, la sentencia indica que los aparcamientos incumplen las condiciones que determina el planeamiento urbanístico (en el artículo 260). Este obliga a que los aparcamientos al aire libre en solares no edificados cuenten con pérgolas cubiertas de vegetación o arbolado, pavimento antideslizante y sistema de recogida de pluviales, así como alumbrado y estén vallados. «Si el PGOU obliga a instalar pérgolas, habrá que cumplirlo, pero a veces hay excepciones. Tenemos que mirarlo con detalle», señala el alcalde, que agrega que «se dará prioridad» a este asunto para tratar de «regularizar los dos aparcamientos cuanto antes», al objeto de evitar su cierre. En las primeras declaraciones a este diario, el alcalde calificó de «catastrófico» el posible cierre del aparcamiento de ses Variades debido a la falta de plazas de aparcamiento, sobre todo en verano, en el núcleo urbano de Sant Antoni.

Al margen de que se puedan legalizar los dos estacionamientos, el Ayuntamiento se ve obligado a indemnizar a la sociedad Subsuelos Urbanos SL, la antigua concesionaria del aparcamiento subterráneo de pago de la plaza de España, por la merma de ingresos que le ocasionó, al menos desde 2010, la negativa del Consistorio a cerrar los aparcamientos ilegales. Dicha cuantía se fijará en ejecución de sentencia, pero el alcalde desconoce qué impacto tendrá.