La Formación Sindical de Técnicos en Emergencias Sanitarias (FSTS) reclama a la conselleria balear de Salud que dote al área de Salud de Ibiza y Formentera de sendas ambulancias de urgencias de soporte vital básico (SVB) tanto en el municipio de Sant Joan como en el de Sant Josep. Reclaman que sea para todo el año y las 24 horas.

El sindicatos de ambulancias recuerda que en la isla de Ibiza hay dos municipios «totalmente olvidados por la dirección general de Salud: Sant Josep y Sant Joan, que no tienen ambulancias SVB».

El sindicato recuerda «que una ambulancia de urgencias, ya sea SVB o de soporte vital avanzado (SVA), llega al lugar del incidente pasados los 10 minutos de oro, disminuye en más del 80 % la posibilidad de superviviencia del paciente con patologías graves».

El sindicato considera «un error enorme» que estas ambulancias se supediten solo a la llegada de los turistas

La FSTS subraya que en años anteriores, excepto el verano del 2019, «en el municipio de Sant Joan siempre se ampliaba el servicio con una ambulancia de SVB en periodo estival y de horario diurno de 9 a 21 horas». En cambio, asegura la nota de prensa, «el verano pasado ya no se puso «con la excusa de que al poner la UVI Móvil de Formentera no habÍa presupuesto».

Este año como este servicio en Formentera cuenta con presupuesto propio, y al no tener respuesta sobre la ambulancia de Sant Joan, este sindicato no sabe ni entiende «por qué no está puesta». Además, considera «un error enorme que esa ambulancia vaya supeditada solo a la llegada de turistas».

Recuerdan que la localidad de Sant Joan tiene 7.000 habitantes y mucha población dispersa «por lo que debería tener su propia ambulancia» y no depender de Ibiza o de Santa Eulària «que tardaría entre 15 y 20 minutos para atender una patología grave, el doble de lo recomendado». La misma situación la trasladan a Sant Josep que con una población de 28.000 habitantes no cuenta con una ambulancia SVB para su municipio, «y lo que nos cuesta creer es como su municipio no la ha pedido todavía», subrayan.