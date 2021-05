Moda joven llena de tradición

La naturaleza, tradición y cultura de Ibiza son las señas de identidad de la diseñadora ibicenca Sonia Ferrer Marí, que este viernes representará a Balears en la 35 edición de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores, que se celebra en Alcalá de Henares. La creadora de Sant Rafel asegura que lo afronta con la misma ilusión que puso para montar su firma de moda: Delbes Ibiza.

Hace dos años la diseñadora ibicenca Sonia Ferrer Marí logró poner su sueño en pie, crear su propia firma de moda: Delbes Ibiza, tras acabar la carrera de diseño y después de un año formándose con la conocida maestra Adlib Charo Ruiz. Este viernes, la creadora de 29 años representará a Balears en los Premios Nacionales de Moda para Jóvenes Diseñadores en su 35 edición, que se celebra en Alcalá de Henares. «Me seleccionaron para participar y me parece un gran honor, así que hemos preparado unos diseños especiales en los que hemos volcado nuestra esencia», asegura Sonia Ferrer Marí.

¿Cuál es esa esencia? Hay algunas palabras que la diseñadora de Sant Rafel repite de forma constante: sostenibilidad, cultura, artesanía y tradición, que son los principios que ha aplicado a su empresa. «Todas nuestras piezas se trabajan de forma artesanal, cada una está intervenida a mano por artesanos que llevan años trabajando en los trajes tradicionales ibicencos, con materiales naturales y aplicando criterios de sostenibilidad. No es una pose, es que es mi forma de vida. Me he criado en el campo y mi trabajo se basa en el respeto a la naturaleza y en el respeto a la isla, a su tradición y a su cultura», señala.

«Se habla de moda ecológica, pero a lo que aspiro es a que la ecología deje de ser noticia en la moda porque los diseñadores trabajemos siempre con ese criterio de respeto», subraya.

Punto de partida

La firma Delbes Ibiza es en realidad un proyecto más antiguo, de hecho fue su trabajo de fin de carrera. «Decidí embarcarme en este proyecto poniendo todas las ganas e ilusión. Hablé con los artesanos y el primer año hice piezas sueltas, todas únicas, y la sorpresa es que se vendieron todas. ese fue el punto de partida de la colección».

Aunque aún no dispone de tienda física, puso en marcha la venta online justo unos meses antes de la llegada de la pandemia del coronavirus y el confinamiento: «Aunque nunca estuvimos cerrados, porque no había un negocio físico que cerrar, teníamos un poco de miedo, la temporada fue de solo dos meses, pero durante todo este tiempo la venta en red ha funcionado muy bien y ese es el impulso para seguir».

La ibicenca, que crea y trabaja sus diseños en su casa-estudio en el norte de la isla, viajará el viernes a Alcalá de Henares con todo ese bagaje acumulado y la ilusión bajo el brazo. Competirá por llevarse el premio a los jóvenes diseñadores con otras veinte propuestas de toda España, bajo la mirada de un jurado compuesto por personalidades del mundo de la moda. El certamen cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.