La eliminación de 20 plazas de ‘parking’ solivianta a los comerciantes de Sant Josep

La eliminación de 20 plazas del aparcamiento situado frente al Consistorio y en la calle del Ajuntament ha puesto en pie de guerra a los comerciantes de Sant Josep, que se quejan de que no se contó con ellos a la hora de tomar esa medida, de que no se adoptaron soluciones alternativas para paliar la reducción de plazas y de que les está perjudicando económicamente.

El asunto fue llevado al pasado pleno del mes de abril a través de una moción presentada por el PP, que se hizo eco de la queja de los empresarios del pueblo: «Protestamos porque no nos parece bien que se eliminen sin consultar a nadie. No es que nos opongamos a peatonalizar esa calle, pero hay que hacerlo bien. No se puede querer mejorar el pueblo creando un problema», explica Javier Marí, portavoz del grupo popular. Dos días antes, los comerciantes presentaron ante el Consistorio un escrito contra esa medida respaldado por 300 firmas de vecinos, así como por el 90% de los dueños de los negocios (35 firmas). La moción fue rechazada por PSOE y Unidas Podemos.

La peatonalización de ese tramo de la calle Pere Escanellas (la arteria principal del pueblo) se ha llevado también por delante varias plazas reservadas a carga y descarga (de 8 a 13 y de 17 a 20 horas), lo que obliga a los transportistas a estacionar en lugares prohibidos, como ayer tuvo que hacer José Tur, que colocó su furgoneta de 3.500 kilos de tara en la esquina entre la avenida es Cubells y las tres macetas que desde hace casi dos meses impiden el tránsito calle abajo: «Es un problema para nosotros porque ya no tenemos un aparcamiento cerca del centro del pueblo y tenemos que estacionar en lugares donde nos pueden multar o muy lejos. Y los policías están detrás de nosotros. Si ahora no hay plazas libres, no quiero ni imaginar cuando lleguen los turistas, no sé cómo lo vamos a hacer», detalla Tur.

Uno de los empresarios al frente de esta revuelta contra la peatonalización de ese tramo es Jordi Segarra, cuya librería está ubicada en la calle del Ajuntament. Asegura que ni convirtiendo en zona azul (sin pago, basta con colocar una hoja escrita) la explanada situada entre la avenida principal y la calle Can Bernat Toni se ha solucionado el problema del aparcamiento: «No, porque los trabajadores del Consistorio ocupan las plazas todo el día, pese a que les pidieron que no lo hicieran». A su juicio, con esa medida «el pueblo, que ya tenía problemas de aparcamiento, va a menos. Y sin comercio no hay vida». Tampoco cree que sea una solución el estacionamiento alternativo habilitado junto al centro médico: «Quien venga a comprar un bolígrafo o el periódico, no se irá a aparcar lejos, al centro médico, en el quinto pino». Ese aparcamiento está a 350 metros a pie.

Segarra cree que la peatonalización, que calcula que le ha restado el 30% de las ventas, «sólo ha beneficiado a dos bares que no tenían terraza», algo que entiende que se haga «sólo mientras dure la pandemia», pero no de manera permanente. «El equipo de gobierno tiene en la cabeza convertir esto en una especie de Santa Gertrudis, pero aquí, en este tramo, sólo hay un par de negocios. ¿Qué piensan, que la gente vendrá a pasear por la rambla, de arriba abajo?». Advierte, además, de que se ha perjudicado así a las personas con minusvalías, ya que para llegar hasta la iglesia deben ahora dejar el vehículo en la parte baja del pueblo y subir la pendiente en sillas de ruedas o con muletas.

Las personas mayores que acuden a la farmacia en busca de sus recetas son otra parte de los afectados. La farmacéutica Melania Vacas Vidal se encargó de recoger las primeras 300 firmas de vecinos y de comerciantes, y ahora vuelve a la carga con una segunda ola de rúbricas que encabeza con un duro escrito: «Después de que el alcalde haya ignorado más de 300 firmas de vecinos y comerciantes del núcleo del pueblo de Sant Josep, volvemos a pedir que abran a la circulación de vehículos las calles que han sido peatonalizadas porque no sólo agrava el problema del aparcamiento, sino que también afecta negativamente a la calidad de vida de los vecinos y perjudica la actividad de los comercios». En el caso de la farmacia, Vacas afirma que su negocio «ha bajado entre un 30 y un 40%, sobre todo por las mañanas». Exige, además, que «se tomen decisiones responsables y consensuadas» con los vecinos y empresarios afectados. Eso es algo que disgusta expresamente a Vacas: «Me molestó que el alcalde dijera en el pleno que se nos había consultado y que habíamos dado nuestra aprobación. Eso no es cierto». De ahí que decidiera emprender la segunda recogida de respaldos vecinales.

Por un callejón estrecho

La farmacéutica no cree que el parking disuasorio habilitado junto al centro médico sea una solución, por varias razones: está a 300 metros de la avenida principal, no está asfaltado y su señalización deja mucho que desear. Para acceder desde la calle Pere Escanellas hay que atravesar un callejón muy estrecho (sólo cabe un coche) y, como señalan tanto ella como otros vecinos, pocos conocen su existencia, menos aún los turistas o los que vienen desde otras poblaciones de la isla. Tiene tres plataformas (antiguas feixes), de las que en sólo una se ha podado y apenas quedan hierbajos.

Bartolo Tur, de la tienda Can Pou, cree que debería solucionarse el problema del aparcamiento antes de reducir plazas en la arteria principal del pueblo: «No estoy en desacuerdo con peatonalizar ese tramo, pero antes habría que arreglar el problema del estacionamiento con la construcción de un parking alternativo y señalizando bien el del centro médico, que está un poco escondido». Cerca, en Sa Floristeria, Juana Torres Escandell se queja: «No me parece bien. Al quitar plazas, la gente se para menos en el pueblo. Y el aparcamiento alternativo del centro médico tiene muy mal acceso». Torres sí está de acuerdo en que se cierre al tráfico los sábados, cuando se instala un mercadillo, o los domingos, «pero no entre semana. Es innecesario. La gente se queja de que no hay dónde dejar el coche».

«Me molestó que el alcalde dijera en el pleno que se nos había consultado y que habíamos dado nuestra aprobación. Eso no es cierto»

Sobre la mala señalización del aparcamiento del centro médico insiste el edil del PP Javier Marí: «No saben de su existencia más que los del pueblo». Apuesta por señalizar mejor su acceso desde el concesionario de Renault, a la entrada de la población, e insiste en que no se opone a la peatonalización «siempre que se dé una solución» a las plazas perdidas. Recuerda, además, que el Consistorio planteó una solución similar para Sant Jordi, junto a la iglesia: «Pero tuvo que recular cuando se les echaron encima los empresarios».

Sam Hedley, que regenta Es Racó Verd, también es reacio: «Me ha sorprendido mucho lo que ha hecho el Ayuntamiento. Es un poco loco. Si van a peatonalizar esa calle, que lo hagan bien, no quitando aparcamiento a nuestros clientes. Hemos perdido muchas plazas», indica. Hedley calcula que el pueblo pierde así «unos 800 visitantes al día». «Los transportistas no tienen dónde aparcar (ahora pasean con sus carros de abajo arriba de Sant Josep) y los ancianos tienen que hacerlo lejos de la farmacia para recoger sus medicamentos», protesta, al tiempo que subraya que se ha creado así «una zona vacía en el centro del pueblo que carece de ambiente. No lo han pensado bien».

Pero lo que más le disgusta es que no se les ha tenido en cuenta: «Sentimos que no nos escuchan en el Ayuntamiento». Como el resto de empresarios también se queja del parking disuasorio del centro médico: «No lo van a encontrar ni los turistas ni la gente del pueblo».