Salud calcula que el 2% de la población de Baleares se niega a vacunarse

La coordinadora explicó que desconocen si hay personas que no se han vacunado por temor a los efectos secundarios del fármaco o simplemente porque no han sido localizadas. «Solo sabemos los que han rechazado hacerlo cuando les hemos llamado porque con el sistema BitCita los que no quieren simplemente no acceden a la aplicación», explicó revelando que los equipos de Atención Primaria se están centrando en «rescatar» a las personas reacias a vacunarse.

«Esperemos que sus propios médicos les convezcan», confió Carandell, mostrándose comprensiva con aquellas personas preocupadas por las noticias de los trombos y a las que emplazó a consultar la página web de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia como mejor manera de disipar esos temores. «La covid-19 produce muchas más trombosis que las posibles atribuidas a las vacunas», zanjó el asunto.

Balears recibirá a lo largo de esta semana 60.920 vacunas, con lo que se superará el medio millón de dosis administradas desde el inicio de la campaña, reveló. En total, a finales de esta semana se habrán recibido 518.690 vacunas en el archipiélago. De las 60.920 de esta semana, 42.120 son de Pzifer, 7.800 de AstraZeneca, 7.600 de Moderna y 3.400 de Janssen.

443.785 dosis administradas

Hasta el día de ayer se habían administrado en las islas 443.785 dosis, de las que 314.540 corresponden a primera dosis y 138.024 a personas con la pauta completa.

Asimismo, por medio del portal BitCita se han citado ya 95.192 personas y para la próxima semana (19 a 25 de mayo) todavía quedaban 994 huecos disponibles para vacunarse, detalló Carandell, anticipando que en el mes de junio llegarán más dosis. Sin tener cerrados aún los envíos de AstraZeneca y Janssen, señaló que solo de las dos farmacéuticas citadas llegarían una cifra superior a las 70.000 dosis semanales.

La población reclusa será inmunizada con Janssen

Balears iniciará esta semana la vacunación de la población reclusa de las islas, unas 1.192 personas que recibirán en los próximos días la vacuna de Janssen, reveló ayer la coordinadora de la campaña de vacunación, Eugenia Carandell.

La directora asistencial del Servei de Salut, Eugènia Carandell, precisó que este viernes empezarán a vacunarse los 1.093 presos que hay actualmente en Mallorca y que ayer tarde estaba previsto vacunar a 40 reclusos de Menorca. Quedaría pendiente la vacunación de 59 presos de Eivissa. Según explicó Carandell, estas personas recibirán la vacuna de Janssen, de una dosis, por tratarse de un colectivo sujeto a una movilidad entre los diferentes centros penitenciarios que podría dificultar la administración de la segunda dosis. Carandell no pudo garantizar que el viernes se completara la vacunación en la cárcel de Palma.