Salud aboga por mantener la restricción horaria el máximo posible

En este sentido, de cara al próximo fin de semana, cuando está previsto revisar las medidas de prevención de los contagios, el experto de la conselleria aventuró la posibilidad de que se modifiquen algunos aforos, como los de los centros comerciales. También de que «se pueda abrir algún tipo de interiores». Aunque todo dependerá de los datos, matizó el experto, que reconoció que «parece que están muy bien, pero con matices».

Educación: Un alumno contagiado la última semana. La última semana sólo se detectó un positivo en los centros de Ibiza, correspondiente a un alumno.

Arranz hizo hincapié en el cambio de perfil del paciente covid ingresado: «El 45% de los hospitalizados en abril y mayo tenían entre 50 y 69 años y el 30%, menos de 49». Ahora mismo, el hospitalizado por coronavirus más joven del Hospital Can Misses tiene 59 años. El portavoz del comité insistió en que la situación ahora es «estable», pero también en que no hay que perder de vista «los factores que pueden hacer que esta evolución no sea tan buena»: que no se cumplan las medidas de prevención, el aumento de la movilidad y las variantes del virus.

Precisamente por este último motivo, explicó Arranz, se estará muy encima de las personas vacunadas que contraigan el virus, a las que se hará una secuenciación genómica para comprobar con qué variante se han contagiado. De momento, indicó el portavoz, no hay apenas casos de vacunados que hayan contraído el covid.

El experto afirmó que relajar mucho las restricciones antes del verano «sería un error», independientemente del porcentaje de población vacunada. «Un único caso en un día en Eivissa parece que es que no hay virus, pero no es así exactamente», indicó el experto, que no cree que el problema del incumplimiento de estas restricciones por parte de los turistas que se encuentran ya en la isla se deba a la falta de información: «Está, y en diferentes formatos, y Balears, además, tiene informadores covid. No es falta de información sino que recibimos la que queremos. Y un turista viene a pasárselo bien y no tiene en la cabeza las medidas».

Dos nuevos contagios durante el fin de semana

Los casos activos de covid en las Pitiüses se mantienen por debajo de los cien: 95, uno más que el sábado, tras dos días en los que se han detectado dos casos, ambos en Eivissa, y los médicos han dado el alta a uno de los afectados de Formentera. En la última semana sólo un día se ha superado el centenar de casos. El número de pacientes covid ingresados no ha variado y siguen siendo nueve: siete en planta y dos en la (UCI). A ellos hay que sumar los 86 que se encuentran en estado leve o asintomático en sus propios domicilios: 85 en Eivissa y uno en Formentera.