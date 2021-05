«Patrullábamos con falda y tacones»

3 Rosalía Rodrigo, durante su discurso.

3 Mercedes Martín, junto al alcalde y el jefe de la Policía Local de Vila, Fermín Cárcel. F

En estos momentos, la Policía Local de Vila cuenta con 91 efectivos, de los que 13 son mujeres. Hasta el año 80, no había ninguna, y las tres primeras que se incorporaron se toparon con el rechazo de parte de los compañeros, superiores y de la sociedad, hasta que, con los años, su situación se fue normalizando. El papel pionero de Josefa Martín, Rosalía Rodrigo y Mercedes Martín fue reconocido ayer en el homenaje que les dedicó el Ayuntamiento de Ibiza en la Plaça d’Espanya, para recordar su papel «abriendo camino en una época socialmente complicada», destacó el alcalde, Rafa Ruiz.

Las protagonistas

En junio de 1980, Josefa Martín se convertía en primera agente municipal de la ciudad, «con falda, tacones y armada con un talonario y un bolígrafo», bromea al recordarlo. «A nosotras no nos daban ni walkie talkie ni armas». Al contrario que sus dos compañeras, Martín ya estaba curtida al empezar a patrullar en Vila, porque consiguió plaza en la Policía Local de Algeciras el 12 de mayo de 1977, con solo 18 años.

«Pero quería venir a la isla por amor a un ibicenco», confiesa. Solicitó la permuta al Ayuntamiento de Ibiza, pero le respondieron que aquí «no existían las mujeres en la Policía Local». Acabó presentándose a un concurso oposición libre y cumplió su deseo.

Un mes después, se sumó a la plantilla Rosalía Rodrigo. Esta conquense, entonces con 25 años y la carrera de Magisterio, vino a la isla para conseguir un trabajo de verano, «tres meses y volver a la Península». Pero no llegó a trabajar en turismo, ya que se enteró de una convocatoria para ser agente municipal. Allí labró 41 años de profesión y se casó con un compañero, Vicente Tur, a quien dedicó el busto de Tanit que conmemoraba el homenaje.

«Una vez, fui a multar a un señor que había estacionado en un reservado de carga y descarga. Se enfureció y me chilló que yo debía estar cuidando a los niños y limpiando en casa», recuerda Rodrigo. «Pero al cabo de unos días, me lo encontré, me pidió disculpas y admitió que estuvo equivocado. Ese gesto me sentó muy bien».

En enero del 81, con 20 años, Mercedes Martín dejaba Algeciras para examinarse en Ibiza, animada por el ejemplo de su hermana Josefa. «Nuestro padre ya era porrero, que antes nos llamaban así», detalla. Enseguida le pilló el gusto a ordenar la circulación cuando fallaban los semáforos y solicitó pasar al departamento de tráfico.

«Quería la grúa y la moto, porque soy muy activa, pero no me dejaban y seleccionaban a los agentes a dedo». No cejó en el empeño hasta conseguir su plaza motorizada, gracias a unos exámenes, con una Yamaha 250 cc.

Años después, llegó una flota de motos de 600 cc, pero a ella le ponían reparos para renovársela. «Insistí en que me tocaba por antigüedad», recuerda Mercedes Martín. Entonces, su oficial le puso a prueba con un recorrido que ella sintió como una encerrona. «Me hizo subir por Dalt Vila, con los callejones empedrados, estrechos y curvas difíciles de tomar con esa moto tan pesada. Pero no me caí y el tiro le salió por la culata», recuerda con orgullo.

En sus discursos, las tres homenajeadas recordaron esos momentos difíciles, en que se encontraron con una comisaría sin aseos ni taquillas para mujeres. «Pero, aunque fue difícil y muchos compañeros nos rechazaban, me quedo con la amistad de muchos y el cariño que siguen mostrando», valoraron.

También arrancaron carcajadas cuando Mercedes Martín recordó al turista que le pagó una multa con cuatrocientas monedas de cinco pesetas.