El puerto de Sant Antoni recuperará el tráfico de ferris

El conseller balear de Movilidad, Josep Marí Ribas, ha adelantado esta mañana en el Parlament, en respuesta a una pregunta del PP, que "la voluntad del Govern balear" es que a partir del 1 de junio, cuando se acaba la moratoria vigente desde febrero de 2019, se restablezca el tráfico de ferris en el puerto de Sant Antoni, también con los vehículos de los pasajeros, pero no con carga de mercancías. Marí Ribas ha apuntado, no obstante, que los barcos que deben conectar la Península con Sant Antoni "no pueden tener las características de antes", en referencia a que han de tener "una menor eslora", aunque no ha concretado más. Con ello, ha remarcado, se pretende "hacer de la bahía un lugar mejor". El consejo de administración de Ports de les Illes Balears se reúne a finales de este mes para adoptar esta decisión.