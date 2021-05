Las jornadas Ibiza Sabor regresan tras un año y medio de parón

La presidenta de Pimeef-Restauració, Verónica Juan, destacó el valor que tiene la vuelta de este programa de promoción gastronómica, que cuentan con una edición en primavera y otra en otoño. «La restauración tiene muchas ganas de abrir y la gente tiene muchísimas ganas de ir a los restaurantes».

Las jornadas organizan dos visitas guiadas, para el público en general, a la Cofradía de Pescadores y a una almazara tradicional

Las Jornadas de Primavera Ibiza Sabor se completan con «gastroeventos», tanto para profesionales, que este año cuentan con un taller de fermentación de vegetales, que impartirá el chef David Reartes el próximo 17 de julio. otro de elaboración de hidromiel, con fecha por concretar, así como un jornada sobre el aceite de oliva con Indicación Geográfica Protegida de Ibiza, que impartirá el chef Carles Tejedor el 28 de junio en la almazara de Sant Joan.

Además, para el público en general, se organiza una visita guiada al Trull de Ca n’Andreu, en Sant Carles, el próximo 5 de junio, y otra a la Cofradía de Pescadores de Ibiza, el 19 de junio.

El director general de Agricultura del Consell de Ibiza, Joan Marí, mostró su confianza en que estas jornadas se beneficiarán de que, en las próximas semanas, se dé luz verde a la apertura de los interiores. También recordó que la gastronomía ibicenca será uno de los atractivos que se promocionarán en la Feria Turística de Madrid, Fitur, que comienza esta semana.

Entre los restaurantes participantes, en el municipio de Ibiza se encuentran Es Mercat, Ca n’Alfredo, Reart, Pomona, Can Tina, Hard Rock Café, Tierra de Ibiza, Guillemís y Sa Nova Plaça. En Sant Antoni, los establecimientos que ofrecerán menús especiales son Es Ventall, Grill de Sant Antoni, Es Nàutic Es rebost de Can Prats y Vila Portmany. Can Cosmi, Ses Escoles y Sa Carbonería Steakhouse en Santa Eulària, Can Gat y ses Arcades, en Sant Joan, y Ca na Sofía y Rascalobos, en Sant Josep, completan el listado de participantes.