Eugenia Carandell: «Los anticonceptivos dan más trombos y nadie se lo piensa tanto»

«Los anticonceptivos tienen más riesgo de trombos y la gente no se lo piensa tanto», afirmó ayer la responsable de la campaña de vacunación del Govern balear, Eugènia Carandell, al preguntarle por el rechazo a las vacunas contra el coronavirus, en especial a la de AstraZeneca. «La vacuna salva vidas», insistió la experta, que afirmó que a aquellos que opten por no ponerse el suero de la farmacéutica anglosueca no se les ofrecerá la posibilidad de inmunizarse con otra vacuna.

Carandell señaló que se calcula que rechaza vacunarse contra el coronavirus un 2% de la población y, aunque de momento no tienen información más detallada, la «impresión» que tienen en la conselleria es que es porcentaje es mayor en las Pitiusas. La responsable de la campaña de vacunación señaló que será necesario «esperar al final» para tener una cifra más exacta del rechazo a las vacunas, un perfil de las personas que se niegan a ponérselas y los motivos que alegan. Además, Carandell explicó que con la puesta en marcha de la aplicación para pedir cita (Bitcita) no queda constancia de los posibles rechazos, ya que no es posible saber si la gente no pide cita porque no quiere vacunarse, porque no se ha enterado de que ya puede hacerlo o por otros motivos.

Desde los centros de salud están llamando a quienes han rechazado la vacuna para «tratar de repescarlos»

La experta señaló que en el caso de los rechazos entran en juego los profesionales de Atención Primaria, que están llamando a todas las personas que se han negado de forma explícita a ponerse la vacuna para «tratar de rescatarlos». «Es un trabajo artesanal», definió la directora asistencial, que señaló que esta labor es muy diferente de la que se lleva a cabo en los puntos de vacunación masiva de las islas, «más industrial». Carandell entiende que las noticias sobre las trombosis pueden dar miedo a algunas personas. «Hay quienes dicen que tienen varices, o que un día se les hinchó un pie y es necesario que el médico les explique que el covid causa más trombosis que la vacuna», indicó.