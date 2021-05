La gran «paciencia» de Sant Josep con el daño al medio ambiente

En 2016 ya hacía años que vecinos de Cala Tarida habían denunciado varias veces al responsable de una finca de esta zona que no para de acumular desechos, sobre todo vehículos, principalmente barcos convertidos en chatarra. El último recuento señala un centenar. Hace cinco años el Ayuntamiento le pidió que lo limpiara. Ahora, después de «mucha paciencia». Sant Josep abre un expediente y dice que hasta se plantea denunciar en Fiscalía.

Sant Josep ha demostrado una gran consideración («mucha paciencia» lo llama el Ayuntamiento) hacia el dueño de la finca de Cala Tarida en la que se acumulan toneladas de residuos peligrosos y contaminantes, incluidos cien vehículos, entre los que hay 59 barcos viejos.

Cinco años ha tardado el Ayuntamiento en abrir expediente al dueño de este lugar, denunciado desde hace mucho tiempo por vecinos de la zona y en el que incluso la Guardia Civil tuvo que entrar en julio de 2016 para desactivar cuatro obuses de la Guerra Civil.

Los vecinos llevan años denunciando en la prensa que esta finca funciona como desguace de barcos, coches, camiones y otros vehículos. Sin embargo, un portavoz de Sant Josep dijo que, en realidad, no consta ninguna denuncia contra el dueño de la finca, si bien el caso era bien conocido por el Ayuntamiento, que ha dejado pasar mucho tiempo hasta abrir expediente sancionador contra esta persona. «Se ha intentando llevar la situación por buen camino, la familia dijo que intentaría mediar, y se confiaba en que le hicieran entrar en razón (...) en esta ocasión se va a ir hasta el final», añadió el portavoz municipal.

Guardia civil: Cuatro obuses de la Guerra Civil. Además de estar repleta de chatarra, también había cuatro obuses. Los artificieros de la Guardia Civil tuvieron que entrar en la finca en 2016 para desactivar los artefactos.

En febrero del año pasado, el Ayuntamiento reconoció que no había logrado hacer cumplir la orden dictada a finales de 2016 para que se retiren los residuos de esta finca «a causa de las alegaciones que ha ido presentando el propietario», según la concejala de Medio Ambiente, Mónica Fernández, a raíz de una moción de control sobre los vertederos incontrolados presentada entonces por la concejala del PP Nieves Bonet. La semana pasada, la propia Fernández declaró: «Hemos tenido mucha paciencia con este caso, pero la situación está llegando a un punto insostenible que no podemos tolerar por más tiempo». Cinco años de paciencia que aún continúan, porque el Ayuntamiento informó la semana pasada de que aún hoy se está pensando la posibilidad de denunciar el caso a la Fiscalía.

El dueño tiene ahora un mes para empezar a limpiar la finca a partir del momento en el que reciba la notificación del expediente

Aunque el Ayuntamiento dijo la pasada semana que no hay denuncias contra el dueño de la finca, que tiene unos 4.000 metros cuadrados repletos de desechos contaminantes, en octubre de 2016 la entonces la teniente de alcalde de Sant Josep, Paquita Ribas, informó de que se trata de una persona que acumula desde hace años denuncias de vecinos del municipio, y que tanto la Guardia Civil como el Consistorio ya le habían denunciado.

«No hay manera»

«Le hemos requerido varias veces que limpie el solar donde tiene barcos, coches y bastante material abandonado, pero no hay manera», dijo Ribas en 2016. En 2020, añadió: «Estamos intentando acelerar todo el proceso y se irá a juicio si hace falta», indicó la concejala. «El problema es que podríamos llevar a cabo una actuación subsidiaria [la limpieza] si no tuviéramos noticias del propietario, pero, como ha presentado alegaciones, no podemos entrar en su terreno», lamentó. En 2021, la semana pasada, el Ayuntamiento dijo en nota de prensa: «Se ha optado por la apertura de un expediente que puede acarrear importantes sanciones económicas para el dueño (...) Sant Josep podrá actuar de forma subsidiaria y reclamar los costes de la operación, que se estima que serán elevados, además de los intereses y gastos de gestión de los residuos».

El dueño tiene ahora un mes para empezar a limpiar la finca a partir del momento en el que reciba la notificación del expediente. Más paciencia.