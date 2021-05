Manifestación en Ibiza contra las restricciones: «No niego el virus, pero no se pueden vulnerar derechos fundamentales»

Al grito de «¡libertad!», en torno a doscientas personas recorrieron ayer a mediodía el centro de Ibiza para manifestar pacíficamente su oposición a unas medidas sanitarias contra el covid que consideran «exageradas». En la movilización, que comenzó con una concentración en el Parque de la Paz, participaron personas de todas las edades y de diferentes nacionalidades, la mayoría de ellas sin mascarilla o con el tapabocas cubriéndoles solo la barbilla. Tampoco se respetaron las distancias de seguridad entre los asistentes a este acto de protesta, que no fue comunicado previamente a la Dirección Insular de la Administración General del Estado, según confirmó la Delegación de Gobierno de Balears.

«Vamos a alegrarnos la vida y el corazón, que lo tenemos muy triste con esta dictadura que se llama pandemia», explicó una de las manifestantes sobre el motivo de su presencia en la protesta. «Esta marcha la hemos organizado por la verdad, la libertad y la paz», señaló otra de las personas asistentes.

Maria Helena, que acudió a la protesta acompañada de su madre, una antigua enfermera ya de edad avanzada, reclamó, entre otras cosas, que no sea obligatorio llevar mascarillas al aire libre. En julio del año pasado, explicó, ya participó en una movilización para reclamar que la población infantil no llevara cubrebocas. Precisamente, en la manifestación de ayer se pudieron leer en los carteles de protesta lemas como ‘Deja que se vea tu sonrisa y se escuche tu voz sin mascarilla’ o ‘Permitid a nuestros niños respirar’ (escrito inglés).

Entre las medidas sanitarias que causan más rechazo entre los las personas que ayer se movilizaron, está, además de la mascarilla, la de la vacunación. «No me apetece que se me vacune con algo que básicamente no se ha probado y que está en fase experimental», declaró uno de los asistentes, que prefirió no facilitar su nombre e identificarse con el del famoso cantaor de flamenco y copla Juanito Valderrama. «Si no paramos ya a los gobiernos, nuestros derechos se van a recortar todavía más. Todos los estados del mundo están cometiendo ilegalidades», denunció este joven, que considera «absurdo llevar bozal» y que la población esté sometida a un toque de queda. En términos similares habló Catalina. «No niego el virus, porque yo misma lo he pasado, pero no se pueden vulnerar derechos fundamentales, en muchos casos, sin fundamento», subrayó.

Agentes de la Policía Nacional identificaron a los organizadores y levantaron varias actas de sanción

«No es que neguemos la existencia del coronavirus, pero tanto por su incidencia actual como por su tasa de mortalidad, considero que no están justificadas estas medidas sanitarias, que deberían ser voluntarias. Creo que en España las instituciones se están excediendo», señaló otra de las asistentes que se identificó como profesional sanitaria. «Si se guardan las distancias de seguridad y se evita el contacto, la mascarilla no es necesaria», aseguró.

La marcha de protesta, que partió poco después de las doce del Parque de la Paz, recorrió la avenida España, hizo un alto en la sede del Consell de Ibiza, pasó por Vara de Rey y concluyó en la Plaza del Parque, donde los manifestantes fueron recibidos con aplausos y alegría por muchos de los turistas y residentes que estaban sentados en las terrazas.

En todo momento, Policía Local de Ibiza y Policía Nacional controlaron la movilización, en la que, según se comunicó a la Delegación de Gobierno, no se produjo ningún incidente grave. Al inicio de la protesta los agentes identificaron a los organizadores y se levantaron varias actas de sanción por incumplir la normativa anticovid, aunque no se precisó el número.