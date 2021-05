La pandemia redujo en 2020 las donaciones de órganos en Ibiza

Menos movilidad, menos gente en la isla y menos trabajo. Son algunos de los efectos de la pandemia del coronavirus en las Pitiusas, efectos que tuvieron, a su vez, otro más: una reducción de las donaciones de órganos. Así lo ponen de manifiesto los datos presentados ayer en el Hospital Son Espases por la consellera balear de Salud, Patricia Gómez; la directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil; el gerente del hospital de refencia de Balears, Josep Pomar, así como el coordinador autonómico de Trasplantes, Miguel Agudo, y el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de Son Espases, Julio Velasco.

Las Pitiusas habían alcanzado en los últimos años una media de alrededor de unas cinco donaciones de órganos. En 2020, sin embargo, únicamente hubo dos, detallan desde el Hospital Can Misses. Estas donaciones (cuatro riñones, dos pulmones, un hígado, dos córneas y hueso) sirvieron para salvar la vida de varias personas que estaban esperando uno de estos órganos. Este año, en pleno pico de la pandemia, se produjo la primera (y hasta el momento única) donación de órganos registrada en lo que va de año, que dio como resultado la donación de los riñones, el hígado, el corazón y las córneas así como hueso y otros tejidos.

La pandemia no sólo ha reducido las donaciones sino que, además, ha obligado a alterar los protocolos para las extracciones de órganos, explica el coordinador de Trasplantes de Can Misses, el intensivista Eduardo Escudero. «El protocolo de donación en pandemia recoge que hay que realizar una PCR al potencial donante, ya que sólo pueden serlo quienes den negativo en covid», señala el coordinador, que destaca «la gran colaboración» de todo el equipo de Can Misses, que se implicó en la donación de este año. De hecho, una vez concluida la donación, en el momento más complicado de la pandemia, recibieron la felicitación de la gerente del área y del coordinador autonómico de Trasplantes.

La cifrra: 63 donaciones desde 1989. Desde que se puso en marcha en Balears el programa de donación de órganos, Can Misses ha registrado 63 donantes.

Desde Can Misses destacan que ni el año pasado ni lo que llevamos de éste ha habido ninguna negativa familiar a la donación. «Cero negativas, eso supone que todas las posibilidades de donación de órganos han sido una realidad», añaden desde el hospital ibicenco, que destaca la generosidad de los donantes y de sus familias, que en un momento dramático, como es la pérdida de un ser querido, regalan vida.

El hospital se prepara ya para poner en marcha la donación en asistolia, lo que popularmente se conocer como «a corazón parado». Se trata de un proyecto que ya está en marcha en Mallorca y Menorca y que hace un par de años estaba previsto implantar en Can Misses. La donación en asistolia controlada permite extraer órganos y tejidos, no sólo de las personas que están en muerte encefálica sino también de las fallecidas por parada cardiorrespiratoria.

«Se está organizando», indica la gerencia sanitaria, que justifica que el coronavirus ha supuesro «un parón» en esta iniciativa ya que la UCI de Can Misses ha estado centrada en la pandemia. Esto permitiría aumentar las posibles donaciones, recuerdan desde la coordinación autonómica de Trasplantes en la nota de prensa difudida tras la presentación en Son Espases. Allí, la consellera balear de Salud anunció que el primer trasplante de hígado en las islas se llevará a cabo este mismo verano.