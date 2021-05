El tercer turoperador británico deja de vender hasta el 31 de agosto

La limitación a solo doce países libres de cuarentena al regreso de los turistas, y la advertencia del Reino Unido de que incluso los destinos seguros pueden cambiar de color en cualquier momento y pasar a ser ámbar, como las islas ahora, es el alegato que ha difundido On the Beach —avisa de que revisará sus fechas tan pronto cambie el semáforo de viajes— . Su decisión ha dejado desconcertados a sus competidores más tradicionales, que siguen insistiendo en que en cuanto Balears y el resto de destinos españoles salgan de la categoría ámbar, a pesar de la obligatoriedad por ahora de presentar pruebas diagnósticas al salir del Reino Unido y al regresar, reiniciarán su programación de viajes.

TUI por el momento mantiene su operativa en suspenso a Baleares y la península hasta el 6 de junio, con la confianza de que el mes que viene al menos los archipiélagos sean tomados de forma independiente, como defienden el Govern, Madrid y el sector turístico. «En el momento que haya una fecha clara, empezarán a volar» a las islas, han transmitido a sus socios hoteleros. «Dudamos que en tres semanas toda España esté verde» en el semáforo, declaran fuentes de la turoperación, ante la próxima revisión de la clasificación de los destinos.

Mientras tanto, trasciende que TUI la semana que viene arrancará con vuelos a Canarias. Los turistas «harán cuarentena» a la vuelta de sus vacaciones. Una apuesta que abofetea las posibilidades de Mallorca con el turismo británico. El CEO de TUI, Fritz Jousen, esta semana reclamaba que su gobierno amplíe los destinos verdes, incluyendo a España y Grecia, mencionando a Mallorca, con el mismo nivel de infección que el Reino Unido, aduce.

Jet2 se mantiene

Simon Cooper, director ejecutivo de On the Beach, asegura que el 85% de los consumidores declina hacer reservas a destinos rojos o ámbar sin saber si cuando vayan a viajar ya serán verdes y viceversa. «A diferencia de muchos de nuestros competidores, no tenemos interés en vender vacaciones» que se pueden cancelar y ofrecer «reembolsos en vales» .

Jet2 mantiene su regreso a Baleares a finales de junio, confiando en que entonces ya los británicos no tendrán que hacer cuarentena a su vuelta.