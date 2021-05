Una famosa pareja británica anula su boda en Ibiza por el semáforo establecido por Reino Unido

Estas restricciones han dado al traste con la boda prevista de una pareja británica muy mediática. La compuesta por Holly Hagan (modelo inglesa y cantante ocasional que protagonizó la serie de MTV Geordie Shore) y Jacob Blyth (jugador de fútbol profesional que milita en el Gateshead).

Holly ha publicado en sus redes sociales que debido a la cuarentena obligatoria de quienes regresen a Reino Unido desde España, ha decidido posponer el enlace. A pesar de que éste se no se celebra inmediatamente y es probable que en 15 días, cuando el primer ministro Boris Johnson revise el semáforo nuevamente y España podría pasar a color verde (lo que anularía la cuarentena) si baja la incidencia por covid, la pareja no desea arriesgarse a que esto no ocurra y que los preparativos de la boda y los vuelos de todos los invitados deban cancelarse.

Ella misma explicaba en sus redes: "Ahora, independientemente del resultado ámbar/verde, no tenemos ninguna idea de si las bodas pueden seguir adelante en Ibiza y, si es así, con qué capacidad".

A pesar de este contratiempo Holly y Jacob planean viajar a Ibiza, aunque sea para pasar unos días de vacaciones.