Las discotecas de Ibiza proponen limitar su aforo hasta el 60% desde julio

La asociación Ocio de Ibiza, que engloba a las principales discotecas de la isla, entregó el pasado 6 de mayo al Govern una ‘Hoja de ruta para una desescalada segura’, un documento en el que se proponen aforos en función de la capacidad y cuyo objetivo es que el sector inicie la actividad desde el 1 de julio. En el caso de las salas cerradas, la propuesta establece la máxima limitación de aforo para las discotecas que tienen la mayor capacidad: las que pueden alojar a más de 3.000 personas no deberían superar una ocupación del 60%.

En aquellos locales con un aforo de entre 1.000 y 3.000 personas, Ocio estima que se debería permitir una ocupación del 65%, que ascendería al 75% en el caso de las que pueden acoger entre 300 y 1.000 clientes, y al 85% cuando el volumen máximo oscila entre 150 y 300. En el caso de los locales con un aforo legalizado de hasta 150 personas «no deberían tener más restricciones que las medidas sanitarias genéricas incluidas en el protocolo presentado» previamente por la asociación al Govern. La hoja de ruta, un anexo de ese protocolo sanitario que la asociación remitió al Ejecutivo un par de semanas antes, apuesta, además, por que se estudie la posibilidad de que las discotecas con un aforo superior al millar de individuos puedan «habilitar diferentes zonas o islas de baile en las que no se sobrepasen las 500 personas».

Más aforo en locales abiertos

Para los locales abiertos, Ocio considera que el Govern debería ser más permisivo porque «el riesgo de contagio es menor al aire libre». Por eso estiman apropiado que el aforo sea del 65% cuando puedan contener a más de 2.000 clientes; del 75% cuando la capacidad sea entre 1.000 y 2.000 personas; 85% entre 300 y un millar, y el 100% cuando el aforo máximo sea 300. En exteriores, las zonas o islas de baile no deberían sobrepasar las 1.000 personas.

Hay otras dos propuestas en esa hoja de las que ahora se conocen los detalles. Por una parte, Ocio desea que la prueba piloto se desarrolle entre el 15 y el 30 de junio. Su gerente, José Luis Benítez, apuesta por hacerla tanto en una discoteca cerrada como en otra al aire libre. Además, si bien los clientes tendrían la obligación de portar mascarillas, sólo se las podrían quitar cuando bebieran. Y esto, para evitar que alguien se pase de listo, sólo se podría hacer «en unas mesas habilitadas para este fin y con un máximo de 12 personas por grupo».

«Estamos haciendo todo lo posible para abrir. Las propuestas que hemos presentado al Govern son en la línea de buscar pequeñas burbujas sanitarias»

«Estamos haciendo todo lo posible para abrir. Las propuestas que hemos presentado al Govern son en la línea de buscar pequeñas burbujas sanitarias», indicó ayer al respecto José Luis Benítez. El gerente de Ocio de Ibiza replicó, además, al director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, que el miércoles confesó a esta redacción que ve «complicado» que las salas de baile puedan abrir esta temporada: «Va a ser muy difícil, pero nadie, ni el director insular de Turismo, con el que me une una gran amistad desde hace muchísimos años, sabe qué va a pasar dentro de un mes. Ese es el gran problema que tenemos ahora mismo, esa incertidumbre. Juan Miguel Costa no sabe qué pasará en un mes si la vacunación avanza y mejora la situación».

Benítez recuerda que «cada día que pasa hay más personas vacunadas» y que «todo evoluciona a mejor». «Las medidas que proponemos -añade- son muy duras: la gente sólo podrá acceder a las discotecas si está vacunada o dispone de una PCR realizada como máximo 72 horas antes. Y si no tiene ninguna de las dos cosas, le haremos una prueba de antígenos en zonas habilitadas».

Una fecha para abrir

La asociación insiste en que condiciona todo «a la seguridad sanitaria» y que las únicas peticiones que han formulado al Govern son que le permita «intentar hacer una prueba piloto» y que les den una fecha aproximada de apertura, «que en todo momento estaría supedita a lo que determinase Sanidad». «Si la situación empeora y hay que cerrar, no pondremos pegas», asegura Benítez. Recalca la necesidad de que el Govern establezca una fecha para que el sector abra: «Es preciso saberlo porque necesitamos mes y medio de preparación. Una discoteca con 300 trabajadores directos y un centenar indirectos no se monta de la noche a la mañana. Hay que contratar dj, equipos de sonido, de iluminación…». Desde el Govern se les dijo que contestarían al respecto «en 10 o 15 días», plazo que acaba la próxima semana. «Nuestro derecho -señala- es poder trabajar, pero si no podemos hacerlo, algo tendrán que hacer con nosotros.

Considera, además, que la mejor propaganda para la isla sería que abra su ocio nocturno, señal de que la situación sanitaria ha mejorado, esgrime. Respecto a que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, haya instado a las comunidades autónomas a que prohíban el ocio nocturno, Benítez recuerda que esa competencia es de Balears.

Protocolo: Test cada 72 horas a los trabajadores

«Nos comprometemos -asegura José Luis Benítez- a controlar a los trabajadores, gente joven que seguramente no estará vacunada este verano». El protocolo establece que realizarán «como mínimo un test cada 72 horas» a los empleados, «de manera voluntaria y con acuerdo previo de los representantes sindicales».