Toni Roca, poeta: «Debo ser el único que no ha escrito sobre la pandemia»

Poeta (aunque él no se defina así), articulista en Diario de Ibiza y cinéfilo, Toni Roca repasa su trayectoria literaria tras recibir en abril la Menció d’Honor del Institut d’Estudis Eivissencs.

¿Recuerda sus primeros coqueteos con las letras?

Tenía catorce o quince años. Empecé escribiendo novelas del oeste. Lo dejé porque era muy complicado y me dediqué a la poesía, que me parecía más simple aunque en realidad no lo es.

¿Qué inspiró aquellos versos de adolescencia?

El amor. Yo solamente escribo poemas de amor, no sé escribir de otra cosa.

Bueno, no todo es amor en su poesía.

Hay alguna cosa más, pero, fundamentalmente, amor y sexo.

En los años 60 empezó a escribir en prensa. Háblenos de esos inicios.

Empecé en una revista literaria de información, que duró un año, se llamaba UC. Allí escribía crónicas cinematográficas y de allí pasé a Diario de Ibiza, donde escribía artículos de opinión e información cultural.

Bukowski se puso de moda en los tiempos de Franco, entonces parecía un autor muy moderno y transgresor. Visto ahora me parece un novelista mediocre y no me interesa

¿Cómo recuerda el panorama cultural de entonces en Ibiza?

Había más galerías de arte que ahora, pero el panorama cultural estaba un poco disperso, no había un grupo de acción cultural y ahora tampoco, porque estamos en una sociedad muy individualista donde la gente va a lo suyo.

Comparando la situación cultural de aquellos años en las Pitiusas a la de ahora, ¿cree que la situación ha ido a mejor?

Pase lo que pase y por mucha involución que haya política, social o económica, yo creo que la cosa siempre evoluciona a mejor, es muy lenta esa evolución, pero siempre es mejor el presente que el pasado, exceptuando algunas ocasiones.

¿Qué destacaría como positivo en estos últimos tiempos en el ámbito de la poesía local?

Por ejemplo, que se han incorporado una serie de voces muy interesantes y que dan fuerza a la poesía. Por otra parte, de mi generación yo destacaría, entre todos los poetas, a Pep Marí, que, en mi opinión, después de Marià Villangómez, que es el patriarca, es la auténtica voz ibicenca de la poesía.

¿Disfruta más escribiendo un artículo de opinión o haciendo poesía?

Con las dos cosas. La ventaja de escribir artículos es que te permite poder insultar, en cambio en la poesía es difícil. De todas formas, lo de lo insultar en los artículos hace tiempo que lo dejé y creo que soy el único periodista del mundo que no ha escrito ni un artículo sobre la pandemia.

¿Por qué?

Al principio, porque me cogió por sorpresa, como a todo el mundo, y luego vi que la cosa se ponía complicada y cuando me di cuenta ya habían pasado cuatro o cinco meses. El tema es muy serio y creo que se ha frivolizado. Me parece un poco pornográfico utilizar la pandemia para meterse con los políticos, que, por otra parte, se merecen una dura crítica.

No me considero un poeta, escribo algunos versos, pero poeta poeta no sé si lo soy, eso de la poesía es muy serio.

¿Ha aprovechado los meses de confinamiento para escribir más?

No creas, no he escrito más que antes, he seguido el mismo ritmo. Mis costumbres tampoco han cambiado mucho.

Usted que es un cinéfilo, ¿cómo ha llevado tantos meses con las salas de cine cerradas?

Lo he llevado muy bien, tengo DVD y muchas películas y lo que hago es revisar títulos clásicos. Ahora estoy en Filmin también.

La crisis del coronavirus ha hecho mucho daño a la cultura...

Ha sido un golpe muy fuerte, se dejó de hacer teatro y los libros ya no se editaban como antes, pero ahora parece que la máquina se vuelve a poner marcha, espero que no haya quinta ola. Yo ya me he vacunado, siempre he confiado en la vacuna aunque no pienso que sea la solución definitiva porque este bicho es muy cabrón y va a por todas.

En los últimos años se ha centrado en la poesía erótica. Algunos comparan su estilo con el del escritor Charles Bukowski, ¿qué opina al respecto?

En mi poesía siempre hay algo de sexo y erotismo, ahora cada vez soy más obsceno y pornográfico, pero, eso sí, cuidando mucho el lenguaje. Bukowski se puso de moda en los tiempos de Franco, entonces parecía un autor muy moderno y transgresor, visto ahora me parece un novelista mediocre y no me interesa como autor ni tengo ningún interés en imitarle. Ahora, entiendo que mucha gente leyendo mis poemas haga esa comparación.

Le consideran un autor de difícil clasificación. ¿Usted se sabría definir como poeta?

No me considero un poeta, escribo algunos versos, pero poeta poeta no sé si lo soy, eso de la poesía es muy serio.

Sorprende que diga eso después de haber publicado más de veinte poemarios.

Puedes haber estado con muchas mujeres y no ser un gran amante.