«La situación en Ibiza y Formentera por la falta de enfermeras es dramática»

«Sólo en Atención Primaria hacen falta 30 enfermeras. Es una barbaridad. La situación que se vive en las Pitiusas es dramática», afirma Verónica León, delegada en las Pitiusas del sindicato de enfermería Satse, poco antes del minuto de silencio convocado con motivo del Día Internacional de la Enfermería, que se conmemoraba ayer. «Las enfermeras, en este año tan complicado, han brillado. No tenían protocolos, no tenían guías y en algunos momentos, incluso, no tenían equipos de protección individual o no los adecuados», continúa la delegada sindical. «¿De qué sirven 30 respiradores más o cien camas más si no tienes enfermeras?», se pregunta.