Para convencer a las agencias de viajes y a los periodistas con los que se reunirá en Fitur de que no hay mejor opción que Ibiza para viajar este verano, Juan Miguel Costa, director insular de Turismo, hará hincapié «en la diversidad» de productos: «Pero no en todos, pues, obviamente, el ocio no creo que lo podamos poner en marcha, aunque ya se verá según vaya corriendo la temporada». ¿Descarta entonces que abran las discotecas este año? «Más que descartarlo, lo veo muy complicado. De toda la cadena de valor que tenemos en la isla, será lo último que abrirá. Veremos cómo evoluciona la vacunación y cómo se posiciona al respecto el Govern, al que las discotecas han pedido hacer una prueba piloto. Pero meter 4.000 o 5.000 personas en un espacio cerrado, a día de hoy se me antoja muy complicado». Como opción baraja «que se encuentre un punto medio y que en espacios más abiertos se puedan hacer convocatorias menores en las que se mantengan las distancias y una serie de normas».

«La isla es -según el director insular de Turismo- afortunada por tener, aparte de sol y playa y ocio nocturno (que dudo que este año haya), otros productos para turismo familiar o cultural o gastronómico o deportivo…». Insistirá en esa variedad «para intentar prolongar la temporada, de manera que haya un buen septiembre, octubre e incluso noviembre». Las campañas de marketing del Govern balear «están dirigidas a conseguir conectividad hasta el 15 de noviembre».