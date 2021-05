CAEB y ABRE exigen que toda la restauración de Ibiza abra interiores

Por su parte, la presidenta de la asociación de este sector de la Petita i Mitjana Empresa de las Pitiusas (Pimeef), Verónica Juan, recuerda, sin embargo, que aún están negociando con el Govern y que al menos se lograría así que reemprendieran la actividad aquellos negocios que no disponen de terraza.

«No es una medida lógica»

El vicepresidente de la CAEB considera que «hay que dar un paso más y permitir todas las aperturas de interiores, aunque sea con restricciones. Es un avance, sí, pues quienes no tienen terraza son los que peor están, pero el resto también debería poder abrir dentro». A su juicio, lo que ocurre ahora «no es una situación especialmente lógica, es bastante injusta. La actual medida ha sido exagerada».

Joan Roig (ABRE): «Hay que conseguir un mínimo de apertura interior para todo el mundo»

Respecto al aforo en interiores, Roselló calcula que «a partir del 30% sería viable abrir. Y los que no tienen terraza, al 50%. No hay un baremo establecido, no obstante. Depende del tipo de local: si es pequeño, no es factible el 30%; si es grande, no está mal ese porcentaje».

Por su parte, Joan Roig señala que impedir, desde el 23 de mayo, abrir el interior de aquellos locales que sí tienen terraza «es otra ocurrencia» del Govern: «Hay que conseguir un mínimo de apertura interior para todo el mundo. Si no, para qué sirve adquirir los filtros de aire, los medidores… Con la incidencia que hay se debería poder tener actividad dentro, como en el resto del Estado». Respecto al porcentaje de aforo, el fundador y portavoz de ABRE cree que «para empezar, y en desescalada, debería ser de un 30% a un 50%».

«Apertura con restricciones»

«Fue -explica Verónica Juan- un planteamiento que se hizo al Govern. Por parte del sector se pidió que se diera ya una solución a quienes no pueden trabajar aún porque no tienen terraza y llevan cerrados desde el mes de enero». La presidenta de la restauración de Pimeef indica que aún no se ha tomado una decisión definitiva: «Todavía se está negociando, aunque se irá por esa línea. Pero ya avisé de que la apertura de interiores sería con medidas restrictivas».

A su juicio, si el aforo interior fuera inferior al 50%, «no sería viable abrir. Para eso seguimos cerrados». Juan reclama al Govern que «la negociación sea de puertas para adentro» y no se lancen globos sonda: «Se empieza con esto y se pone todo el mundo nervioso».