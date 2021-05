Nuevo proyecto para repartir menús solidarios en Ibiza

La organización Ibiza Preservation Fund, centrada hasta el momento en la defensa del medio ambiente, amplía su ámbito de actuación a finalidades sociales con el proyecto Cocina Central Ibiza. Se trata de un proyecto impulsado por el chef David Reartes que se pondrá en marcha preparando 14.400 menús, en los próximos cuatro meses, para 120 personas que sufren dificultades por la crisis sanitaria en el municipio de Ibiza.

No obstante, el objetivo de Reartes es crecer en apoyos para ir ampliando el número de beneficiarios y abarcar toda la isla. Además, favorecerá un nuevo canal de reparto de alimentos en un momento en que Cáritas y Cruz Roja ven cómo aumenta de manera exponencial la demanda.

Presión asistencial

De hecho, el Ayuntamiento de Ibiza ha tenido que doblar su subvención a estas dos entidades a raíz de la crisis económica derivada de la pandemia, además de quintuplicar las ayudas directas a las personas necesitadas y contratar 11 personas más para su departamento de Bienestar Social.

De momento, Reartes ya puede materializar esta aventura solidaria gracias a los 50.000 euros que aporta el grupo Red Eléctrica de España. Su presidenta, la exministra de Vivienda Beatriz Corredor, firmó ayer el convenio de esta aportación económica con el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz.

Se da la circunstancia de que, como Red Eléctrica no puede realizar donaciones a entidades privadas, cede primero el dinero al Ayuntamiento, que en breve firmará otro convenio para que el ingreso llegue a Cocina Central Ibiza. «Yo me he limitado a juntar un puzle, llamando a muchas puertas, y, ahora que ya está el punto de partida, va a ser un no parar», destacaba Reartes tras el compromiso.

El impulso le surgió en el primer momento del confinamiento, a mediados de marzo. «Un hiperactivo como yo, no podía quedarme parado en el encierro», bromea el cocinero. A pesar de que ha pasado más de un año desde entonces, las necesidades que surgieron en ese momento están lejos de remitir y no dejan de agravarse.

Un modelo de José Andrés

«Hay mucha gente que lleva un año y medio sin trabajar, se ha quedado sin dinero y tiene vergüenza de ir a pedir comida», constata Reartes. «El proyecto no es mío», explica, «yo lo he copiado para adaptarlo a Ibiza». De hecho, está inspirado y cuenta con el apoyo del World Central Kitchen, la ONG que fundó el chef José Andrés tras el terremoto que devastó Haití en 2010.

Cocina Central también apostará por las productores locales que se integran en Ibiza Produce, uno de los grupos de actuación de Ibiza Preservation Fund. El otro pilar del proyecto es el Càtering s’Olivera. Allí se preparán 14.400 menús solidarios, durante los próximos cuatro meses, para 120 usuarios derivados por los servicios sociales del Ayuntamiento de Ibiza.

Los recipientes con los alimentos se repartirán a los domicilios a diario. Este es el punto de partida garantizado con la actual financiación, porque el objetivo de Reartes es que el proyecto se extienda a toda la isla. «En el momento en que esto salga, creo que ya podremos dar de comer a 500 personas en total», subraya.