Cuando Ibiza le cambió la vida a Antonio Escohotado

El auditorio de Can Ventosa acoge este jueves el estreno de ‘Antonio Escohotado’, documental de la serie ‘Ibiza Habla’ de Samaj Moreno, en el que el escritor repasa «sin tapujos» los años que vivió en Ibiza entre 1970 y 1984. Unos años en los que Moreno asegura que a Escohotado «le cambió la vida por completo» y que terminaron de forma abrupta con la condena por tráfico de drogas y el ingreso en la cárcel.

Antonio Escohotado (Madrid, 1941) llegó a Ibiza en 1970 con una plaza de funcionario y abandonó la isla en 1984, tras fundar la discoteca Amnesia, para ingresar en la prisión de Albacete después de verse envuelto en una historia de tráfico de drogas con la mafia corso-marsellesa. El filósofo y escritor contó esa experiencia en el libro ‘Mi Ibiza privada’ (Espasa, 2019) y la recupera ahora en ‘Antonio Escohotado’, un documental biográfico de la serie ‘Ibiza Habla’, escrito y dirigido por Samaj Moreno.

La película se presenta este jueves a las 19 horas en Can Ventosa y a la proyección le seguirá un coloquio con el propio Escohotado. «Escohotado es un personaje poliédrico, lleno de contrastes y con una mente maravillosa que no deja indiferente a nadie -explica Samaj Moreno-. Es una persona abierta y libre y en el documental le vemos en estado puro, sin tapujos y explicándose con total libertad. Cuenta cómo la isla le cambió la vida. Su cotidianidad, el amor libre, los hippies, las rebeliones, las drogas... Todo lo que rodeó esa época».

El documental se basa en una entrevista de ocho horas grabada el pasado mes de diciembre en la casa en la que Escohotado vive actualmente en es Pou des Lleó, en Ibiza. En ella cuenta su periplo en la isla, pero también reflexiones sobre temas diversos, de la política al coronavirus, la filosofía de Aristóteles o el mayo del 68.

«El año pasado estaba barajando diferentes ideas para hacer un documental -cuenta Moreno-. Un día hablando con Vicente, del Hostal Mar i Sal de ses Salines, que es amigo de Antonio Escohotado, me dijo que el escritor se había instalado de nuevo en Ibiza. Contacté con su hijo Jorge, al que conozco desde hace muchos años, y me dijo que vivía en Pou des Lleó y la casualidad hizo que fuéramos vecinos. Fui a verle y entablamos una amistad y al final le propuse hacer un documental y no se negó».

La entrevista se completa con imágenes de la época cedidas por el propio Escohotado y otras sacadas del Nodo o grabadas en los lugares que cita el propio filósofo entre los que marcaron su estancia en la isla en esos años.

El documental será estrenado en Can Ventosa con un coloquio en el que participarán el director y Antonio Escohotado

«Hay montones de vídeos sobre Escohotado y muchas entrevistas, pero esta es en la única en la que cuenta determinados aspectos sobre Ibiza con total libertad. Desde que llega solo con su hijo, esperando a que venga su esposa, al sexo libre -‘aquí veníamos a follar’, confiesa en la película-, la decisión de abrir Amnesia, tras cerrar el bar La Tierra en el puerto de Vila -por el que pasaban personajes de todo tipo, desde Orson Welles a Roman Polanski, Pink Floyd o Elmyr de Hory, entre otros-, anécdotas jugosas del inicio de la discoteca que creo que van a gustar mucho, hasta su detención y su paso por la cárcel, tras el que decidió poner tierra de por medio con la isla», afirma Moreno.

Escohotado pasó un año en la cárcel tras un acuerdo con la fiscalía, en una celda incomunicada buscando tiempo para darle el impulso definitivo a ‘Historia general de las drogas’, la obra enciclopédica que sigue siendo hoy su título más conocido de los más de veinte libros publicados sobre filosofía, política, justicia o ciencia.

‘Antonio Escohotado’ es el cuarto documental de la serie ‘Ibiza Habla’, que Moreno está llevando a cabo con su productora More Films y Notforeveryone. Los tres anteriores han sido ‘La fiesta en Ibiza’, ‘Coronavirus’ y ‘Confesiones de un narcotraficante’, en el que un narco rehabilitado contaba como conoció la isla tras llegar en los años 90 con un cargamento de 600 kilos de hachís.