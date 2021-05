«Sou a la coa. Gràcies per tenir paciència. S’estima que el temps d’espera és de more than 1 hour (sic)...». Este es el mensaje que salía a primera hora de la tarde de ayer cuando un usuario accedía a la web BitCita del Servei de Salut para concertar una visita para vacunarse contra la covid-19 en esta semana vacunal que comienza el miércoles y concluye el martes de la semana siguiente.

Preguntado el Servei de Salut por los motivos de este colapso, explicaron que la aplicación informática tiene una capacidad máxima de atender a 600 usuarios al mismo tiempo y que la causa de ese mensaje y de los largos tiempos de espera era que no menos de 2.000 personas estaban intentando acceder al mismo tiempo a la web.

Lo que no supieron explicar, más allá de algún problema con el Google Traductor del ordenador mediante el que se accediera a BitCita, es la mezcla del mallorquín con el inglés en el encabezamiento del aviso: «El temps d’espera és de more than 1 hour».

«En estos momentos hay un gran volumen de tránsito de datos», corroboraba el mensaje que aparecía en la pantalla de BitCita, «Para limitar la cantidad de usuarios que visitan esta web hemos establecido una cola virtual de espera. Eso asegurará la mejor experiencia en línea», continuaba el mensaje. Un usuario que intentó concertar una cita en torno a las cuatro menos cuarto de la tarde no fue autorizado a iniciar la consignación de sus datos en las casillas correspondientes hasta las seis de la tarde y, una vez iniciado el proceso, surgió un nuevo mensaje en el que se le informaba de que «se ha producido un error en el servidor; por favor, espere unos segundos y vuelva a realizar la misma acción». Tras varios recesos más, finalmente el usuario, harto de tantas demoras, desistió de concertar la cita.

Pese a los múltiples desajustes, el IB-Salut informó de que hasta las ocho de la tarde de ayer se adjudicaron un total de 2.453 de las 20.000 citas ofertadas. Como se recordará, a partir de las tres de la tarde de ayer, BitCita ofrecía más de 20.000 citas para vacunarse a lo largo de esta semana dirigidas a todos los baleares con edades comprendidas entre los 59 y 55 años, esto es, nacidos entre 1962 y 1966. En las islas hay 83.341 personas con esas edades.

A estas personas se les vacunará con tres de las vacunas actualmente en el mercado. A saber, Pfizer, Moderna o Janssen. Como se recordará, la vacuna de AstraZeneca, que inicialmente se dispensó a menores de 65 años, posteriormente se decidió inocular únicamente a las personas de entre 60 y 69 años de edad, por lo que el colectivo llamado esta semana entrante no es tributario de recibir esta marca.