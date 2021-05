La web de citas para vacunarse se colapsa por la gran afluencia de usuarios

"Sou a la coa. Gràcies per tenir paciència. S’estima que el temps d’espera és de more than 1 hour (sic)...”. Este es el mensaje que salía a primera hora de esta tarde cuando un usuario accedía a la web BitCita del Servei de Salut para concertar una cita para vacunarse contra la covid-19 en esta semana vacunal que comienza el miércoles y concluye el martes de la semana siguiente.

Preguntado el Servei de Salut por los motivos de este colapso, explicaron que la aplicación informática tiene una capacidad máxima de atender a 600 usuarios al mismo tiempo y que la causa de ese mensaje y de los largos tiempos de espera era que no menos de 2.000 personas estaban intentando acceder al mismo tiempo a la web.

Lo que no supieron explicar, más allá de algún problema con el google traductor del ordenador mediante el que se accediera a BitCita, es la mezcla del mallorquín con el inglés en el encabezamiento del aviso: “el temps d’espera és de more than 1 hour”.

Cómo se recordará, a partir de las tres de esta tarde BitCita ha sacado más de 20.000 citas para vacunarse a lo largo de esta semana dirigidas a todos los baleares con edades compreniddas entre los 59 y 55 años, esto es, nacidos entre 1962 y 1966. Este colectivo está formado en las Islas por un total de 83.341 personas.

Así que cuando se adjudicaran esas 20.000 citas y se inocularan los fármacos, casi un 20% de los baleares con esas edades estarían ya parcialmente inmunizados. O totalmente porque a estas personas se les vacunará con tres de las vacunas actualmente en el mercado. A saber, Pfizer, Moderna o Janssen.

Como se recordará, la vacuna de AstraZeneca, que inicialmente se dispensó a menores de 65 años, posteriormente se decidió inocular únicamente a las personas de entre 60 y 69 años de edad , por lo que el colectivo llamado esta semana entrante no es tributario de recibir esta marca.

Los afortunados que finalmente consigan concertar cita para la inmunización tendrán que volver a ponerse la segunda dosis a las tres semanas, si ya han recibido la primera de Pfizer, a los 28 días en caso de que se les haya inoculado Moderna, o quedarán ya a salvo de infectarse con el SARS-CoV-2 en caso de recibir la vacuna de Janssen que completa la inmunización con una sola dosis