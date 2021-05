El Ayuntamiento de Eivissa ha querido dar un paso más en su particular lucha contra el cambio climático, y ha puesto en marcha el nuevo servicio de recogida y reciclaje de materia orgánica en la ciudad. A partir de ahora, la basura orgánica deberá depositarse en el contenedor marrón, con el fin de alcanzar un modelo de gestión de residuos más sostenible en Ibiza que permita reducir las emisiones de CO2.

¿Qué tirar al contenedor marrón?

Toda la basura orgánica deberá depositarse en este nuevo contenedor de reciclaje en la ciudad de Ibiza. ¿Y qué son los residuos orgánicos? Los restos de comida, de infusiones de té o café, los tapones de corcho, plantas y otros vegetales y el papel de cocina sucio deberán separarse del resto de residuos para depositarlos en el contenedor marrón.

«Con la incorporación del contenedor de restos orgánicos en el municipio se emitirán alrededor de 424 toneladas menos de CO₂ cada año. Ayudamos así en la lucha contra el cambio climático», informan desde el Ayuntamiento de Eivissa, institución que continúa avanzando en el desarrollo de un municipio más sostenible en el municipio de Ibiza.

Los residuos orgánicos suponen el 40% de las basuras

La fracción de residuos orgánicos supone el 40% de los residuos municipales que se generan en la isla. La recogida selectiva permite convertirlos en recursos aprovechables como el compost (fertilizante para tierra) o incluso para generar energía, en algunos lugares. En el caso de Ibiza, tras la recogida de la basura orgánica, el tratamiento de transformación se realiza en la nueva planta de Ca na Putxa.

¿Para qué sirve el contenedor marrón?

Para dar a conocer este nuevo servicio de recogida de residuos orgánicos, el Ayuntamiento de Ibiza ha instalado varios puntos de información en la ciudad, en los que ha regalado cientos de pequeños contenedores marrones domésticos con bolsas orgánicas además de entregar material acerca del contenedor marrón. Hasta el 21 de mayo, de lunes a viernes de 11.30 a 19 horas, el punto informativo permanecerá en el Parc de la Pau para continuar con la campaña de implantación de la recogida de materia orgánica.

El Ayuntamiento continuará ofreciendo detalles de esta iniciativa en nuevos puntos informativos en el bulevar Abel Matutes(del 24 de mayo al 4 de junio) y en la plaza Julià Verdera (del 7 al 11 de junio) de lunes a viernes de 11,30 a 19 horas. También en el Mercat Nou (Parc de la Pau) los sábados 22 y 29 de mayo, 5 y 12 de junio de 9,30 a 14 horas.

Con el fin de concienciar a la ciudadanía de la importancia de separar este tipo de residuos y detallar cómo proceder a su separación, el Consistorio también ha iniciado una campaña informativa de carteles, anuncios y publicaciones en redes sociales.

Claves sobre el uso del contenedor de residuos orgánicos

Sí. Lo que debe depositarse en este contenedor son: restos de alimentos como pieles de frutas, espinas de pescado, plantas, cáscaras de huevo o posos; restos de poda; servilletas y papel de cocina usados.

No. Entre los residuos que no deben depositarse en el contenedor marrón están los objetos de cerámica, pañales, colillas, chicles, toallitas húmedas, arena para mascotas, pelo, polvo, etc.

Más información: 900264878