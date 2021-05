El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni ha contratado a un ingeniero técnico con el objetivo, según indica en una nota de prensa, «de agilizar los trámites y optimizar la gestión y funcionamiento» de este departamento. El pasado lunes, 3 de mayo, el Consistorio anunció la incorporación, como personal eventual, del exconcejal del PP Pepe Torres como coordinador de este mismo departamento, cuyo mal funcionamiento ya provocó una crisis en el gobierno municipal.

El grupo PSOE-Reinicia calificó ayer de «ilegal»este nombramiento ya que la plaza de asesor para la que ha sido nombrado el exconcejal «no le permite ejercer esas funciones».

Pepe Torres fue concejal de Urbanismo durante el mandato de la exalcaldesa Pepita Gutiérrez, entre los años 2011 y 2015.

Desde el grupo de la oposición recuerdan que la dirección y coordinación de Urbanismo recae en una persona funcionaria, de la escala A1, del Ayuntamiento. «En ningún caso este cargo puede ejercer otras funciones que no sean las de asesoramiento al grupo político del PP, como establece la plaza de personal eventual que ocupa. Ni puede ‘coordinar’ a los funcionarios de Urbanismo ni realizar ninguna otra labor en el ayuntamiento que no sea la de asistir o asesorar a los concejales del grupo político del PP, como claramente establece la Ley», indican.

El portavoz de PSOE-Reinicia, Simón Planells, considera que el alcalde Marcos Serra ha cometido un «grave error» con este nombramiento y le exige «la inmediata rectificación del decreto de alcaldía», retirando la mención a la función de ‘coordinación del área de Urbanismo y Actividades’.

Planells también resalta que «no deja de ser curioso que el PP de Sant Antoni criticara la contratación de cargos de confianza, y ahora recurra a ellos con la incorporación de un exconcejal».

«Si el alcalde quiere contratar a esta persona como asesor del grupo del PP, es su decisión personal en cuanto a sus cargos de confianza y no vamos a entrar en ello, pero que tenga claro que no puede usurpar funciones que no le corresponden», indica Planells.

También ha destacado que «asignar la responsabilidad de coordinación de un área del ayuntamiento a un «mero asesor político no es posible y no lo vamos a permitir, por respeto a la legalidad y por respeto a todos los funcionarios y las funcionarias del ayuntamiento». El portavoz de PSOE-Reinicia lamenta que «la situación de desgobierno en el ayuntamiento de Sant Antoni empeora cada día» y que «cada vez que el alcalde habla o toma alguna decisión, absolutamente todas, una detrás de otra, son equivocadas».

Urbanismo: El Consistorio dice que ha contratado a cuatro profesionales en unos meses

El equipo de gobierno asegura que «en los últimos meses» ha incorporado a este departamento a cuatro profesionales: un arquitecto técnico, dos auxiliares administrativas y una técnica de administración general.