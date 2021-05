¿Pagará el Govern 100 euros a quien viaje entre Ibiza y el resto de Baleares?

La conselleria balear de Turismo admite que está desbordada por el interés que ha generado la iniciativa de pagar cien euros a los residentes que viajen a otra isla balear y pide un poco de paciencia, ya que el proyecto todavía no está redactado en su totalidad. No obstante, y hasta que no se publique la convocatoria definitiva, ya se han anunciado las directrices básicas del proyecto y se pueden despejar algunas dudas.