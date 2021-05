Fins al diumenge 9 de maig, inclòs, es pot realitzar la preinscripció als campaments d’estiu de Cala des Jondal. Com l’any passat, el campament ha reduït la seua capacitat en un 50 % per poder complir amb les mesures sanitàries i els participants pernoctaran en tendes de dues persones. Enguany són 8 torns d’una setmana amb diferents temàtiques com són l’esport, les tradicions, l’art, el medi ambient i l’anglès, que comencen el 28 de juny. Dirigits a infants i joves de 8 a 17 anys. El preu per participant és de 107 euros. Més informació i preinscripcions des del dilluns 3 de maig al diumenge 9 de maig a través de la web

http://campamentos.conselldeivissa.info/

A més, el Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut ha realitzat diverses millores a les instal·lacions del campament, per un import de prop de 45.000 euros. Aquestes millores s’han centrat al porxo, que encara era de metall i lona i estava en molt mal estat; ara s’ha fet una solera i una estructura de fusta amb zones d’ombra amb una nova il·luminació amb dos ambients per als diferents tipus d’activitat nocturna, i al menjador, on s’han instal·lat noves plaques al sostre per evitar el ressò que feia quan entraven els grups a dinar. També s’ha aprofitat per canviar la il·luminació d’aquesta estància.