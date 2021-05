Las farmacias de Ibiza y Formentera ayudarán a pedir cita para vacunarse a los mayores

El Servei de Salut y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Balears (Cofib) suscribieron ayer un convenio para que las 442 farmacias distribuidas por todas las islas puedan prestar asesoramiento a las personas de más avanzada edad y con menores competencias digitales para concertar su cita para vacunarse contra la covid-19.

El director general de Gestión del IB-Salut, Manuel Palomino, subrayó que esta ayuda está abierta «a todos los ciudadanos que la soliciten para vacunarse a través de la aplicación Bitcita. Recibirán asesoramiento por parte de un profesional sanitario para responder el protocolo inicial de preguntas», detalló el alto cargo, que también admitió que esta iniciativa se ha puesto en marcha a raíz de las numerosas reclamaciones telefónicas recibidas en el teléfono infovacuna que, alertó, podría colapsarse por esta causa.

La ayuda será gratuita y el personal de las farmacias se encargará de rellenar los campos correspondientes del formulario

El presidente del Cofib, Antoni Real, presente en el acto, concretó que esta ayuda será gratuita y que el personal de las farmacias se encargará de rellenar los campos correspondientes del formulario y le entregará la cita ya fijada al usuario que ha solicitado la ayuda.

Palomino añadió que en la actual fase de vacunación, en la que se está inmunizando a personas comprendidas entre los 70 y 79 años y ya se está empezando a citar al colectivo de los 60-69 años, los centros de salud solo están llamando por teléfono a mayores de 70.

«A los de 60/69 no se les llamará», indicó el director de gestión que, no obstante, reveló que también coexistirá con Bitcita un «teléfono de repesca» para recuperar a todas aquellas personas mayores de 80 años que no se hayan vacunado por el motivo que sea. «Y con los de 70/79 años haremos lo mismo», se comprometió.

El director general de Gestión concluyó revelando que en estos momentos estaría ya vacunado el 47% del colectivo de 70/79 años y que confiaban concluir su inmunización en unas dos semanas.

Desde el 16 de abril hasta ayer, martes, más de 10.000 ciudadanos han solicitado cita por medio de Bitcita para ser vacunados. Esta aplicación, que funciona de manera fácil e intuitiva, de manera muy similar a la web donde conciertas una cita para pasar la ITV de tu coche, había concertadas ya, con el corte de ayer, 12.000 citas con personas de entre 60 y 69 años, y Palomino reveló que aún quedaban unos 27.000 «huecos disponibles» para esta semana vacunal que comenzará hoy, miércoles.

