El Área de Salud de Ibiza y Formentera administrará a partir de mañana, del 5 de al 11 de mayo, 8.000 vacunas en los distintos dispositivos de ambas islas, un 30% más que la semana pasada. En el recinto ferial de Ibiza está prevista la vacunación de 7.000 personas en las cinco líneas que habrá operativas cada día, han informado desde la conselleria a través de un comunicado.

El recinto ferial amplía de esta manera la capacidad y pasa de tener operativas cuatro a tener activas cinco líneas de vacunación. Dispondrá todos los días de tres líneas destinadas a la vacunación con Pfizer, dos de ellas para segundas dosis con capacidad de 180 vacunas por línea, es decir, 360 vacunas diarias entre las dos líneas, lo que supone 2.520 en esta semana. A ello hay que sumar otra línea más de Pfizer para primeras dosis, con capacidad de 240 al día, lo que supone 1.680 en estos próximos siete días.

Habrá, además, dos líneas más de vacunación con AstraZeneca, que inoculará la protección a 200 personas más diariamente por cada línea, es decir 400 por jornada y 2.800 en esta próxima semana.

Por su parte, el Hospital de Formentera administrará más de 500 vacunas en esa semana, ya que dispondrá en los días laborables de una línea para administrar la vacuna de AstraZeneca que les permitirá poner cada día 70 vacunas, a las que habrá que sumar también la recaptación de mayores de 70 años con la vacuna de Pfizer.

Asimismo, Atención Primaria continuará la semana próxima con la administración de la segunda dosis de la vacuna a 340 personas mayores de 80 años, tanto en los centros de salud como en domicilios. Con ello completará el ciclo e inmunizará a este colectivo.

Personas especialmente vulnerables

En el Hospital Can Misses también habrá vacunación los próximos días y se continuará con la vacunación del grupo 7, formado por personas especialmente vulnerables con patologías y condiciones de riesgo alto de padecer consecuencias graves ante el contagio de covid. Ya se ha vacunado a las personas tratadas con diálisis, personas trasplantadas, personas con VIH o síndrome de Down mayores de 40 años. Los grupos que actualmente están siendo vacunados son los pacientes oncológicos o en tratamiento de oncohematología. En Can Misses está previsto que se vacune esta semana a unas 210 personas.

Con todo ello, se amplía un 30% la capacidad de vacunación que el Área de Salud de Ibiza y Formentera había tenido en las últimas dos semanas y se pasará de vacunar de media de 800 personas cada día a cerca de 1.200 cada jornada.

Para la directora de Enfermería, Noelia Azqueta, "estamos ya vacunando al colectivo de 59 a 55 años. Durante el fin de semana hemos vacunado a unas 350 personas de este grupo, que está respondiendo muy bien y cuya citación está resultando más ágil. Hay cerca de 9.000 personas en este rango en Ibiza y Formentera, unos 290 en Formentera y 8.566 en Ibiza y avanzar en este grupo nos permitirá dar un importante salto esta semana. Seguimos, no obstante, intentando recaptar a pacientes de más de 60 en adelante, cuyos listados ya hemos repasado en más de tres ocasiones".