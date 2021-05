¿Qué ocurre en Ibiza si no atendemos la llamada para darnos una cita para la vacunación?

Si el Govern llama a algún ciudadano de Ibiza para citarlo y este no responde simplemente se rellena la base de datos con un "no contesta" y en un breve espacio de tiempo se vuelve a intentar conectar. "Podemos llegar a llamar hasta cinco veces en varios días distintos", añade Ríos. "Nuestro objetivo es que se vacune el mayor número de personas, no queremos ni debemos dejar a nadie atrás", explica.

Si no se responde la llamada no se pasa al final de una hipotética cola. Es cierto que seguramente otro ocupará su lugar, pero no se le olvida y se le volverá a llamar.

"La vacunación es un acto de responsabilidad colectiva, y si alguien en un principio tenía dudas y ahora las ha despejado, tiene su vacuna preparada" Albert Ríos - Coordinador InfoVacunaCovid

¿Y qué ocurre si cuando llamaron a una persona en ese momento no quería vacunarse, y rechazó la cita, pero más adelante cambia de opinión y sí quiere estar inmunizado frente al covid?

"Se puede vacunar. Todo el mundo puede cambiar de opinión", informa el coordinador. Si el que ha cambiado de idea se encuentra dentro de los grupos que ya se están vacunando, debe pedir hora a través de la web del Govern BitCita y se le dará una cita. Sin preguntas, sin reproches y sin demoras.

Albert Ríos es claro en este punto: "La vacunación es un acto de responsabilidad colectiva, y si alguien en un principio tenía dudas y ahora las ha despejado, tiene su vacuna preparada". Y va más allá, con un toque de humor e ironía: "Si de repente Miguel Bosé quiere vacunarse, también lo vacunamos".

El problema de los teléfonos

Uno de los problemas con los que se encuentra el Govern a la hora de contactar con los ciudadanos para dar una cita es que muchos han cambiado de número de teléfono y no lo han comunicado en su Centro de Salud.

"Muchos números a los que llamamos ya han cambiado de titular y no corresponden con quien queremos contactar. Intentamos dar con el teléfono correcto, pero en ocasiones no lo conseguimos. En este caso es importante que quien esté en la franja de edad que se está vacunando y vea que no recibe la llamada de Salud, llame o pida directamente cita en BitCita".

El baile de números de teléfonos ha dado lugar a situaciones curiosas. Albert Ríos cuenta que recientemente llamaron al fijo de una señora de Ibiza, concretamente de Sant Joan, para darle fecha y hora para vacunarse. Posteriormente, el sistema informático le envió un recordatorio de la cita vía SMS al móvil que está asociado a esa mujer de Sant Joan. Lo curioso fue que pocos días después llamó a InfoCovid un hombre de Vigo comentando que le había llegado al móvil una fecha para vacunarse en el Recinto Ferial de Ibiza y quería informar sobre el error.

"Cuando ocurren estas situaciones, que son muy habituales, procedemos a corregir los datos de los que disponemos para que la base esté actualizada", explica Río