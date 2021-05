Dudas sobre qué pasará con el toque de queda en Ibiza y la apertura del interior de los bares a partir del día 9

Baleares ya solicitó al Gobierno central retrasar un poco más el estado de alarma para poder limitar la movilidad nocturna, pero la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dejó muy claro que el Ejecutivo central no tiene intención de prorrogarlo.

El Govern balear sigue defendiendo que la limitación horaria es una "medida muy eficaz" para evitar contagios y la propagación del covid y que su intención sería mantenerlo más allá del 9 de mayo, aunque de momento no encuentran el marco jurídico para hacerlo.

Patricia Gómez, consellera de Salud, ha asegurado hoy que el Govern "está estudiando la forma de encajar la limitación horaria nocturna para poder evitar fiestas y botellones", aunque ha reconocido abiertamente: "Pero no sabemos si podremos hacerlo". Ha explicado que Baleares está muy atenta a las decisiones que tomen otras autonomías y cómo deciden legitimar el toque de queda sin estado de alarma vigente.

Por el momento hay de todo. La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern de Catalunya en funciones, Meritxell Budó, ha descartado este lunes prolongar medidas "excepcionales" como el toque de queda a partir del 9 de mayo --cuando decae el estado de alarma-- si los datos epidemiológicos de Covid-19 evolucionan de forma favorable en Cataluña. Mientras tanto, el Gobierno de Castilla-La Mancha levantará el cierre perimetral de la comunidad autónoma el próximo domingo 9 de mayo, pero es partidario de mantener otras medidas para evitar los contagios de coronavirus como el uso de la mascarilla y el toque de queda.

Bares y restaurantes

Otro de los puntos que está encima de la mesa estos días es qué ocurrirá con la restauración en Ibiza. Esta semana se cumplen 15 días desde que el Govern decretó las restricciones vigentes y el viernes debe anunciar si hay o no cambios en ellas. El sector está pendiente de que finalmente se anuncie que se permite, aunque con limitación de aforo, la apertura de los interiores.

Pero a día de hoy no hay nada claro. El Govern todavía no tiene decidido qué restricciones contra el coronavirus mantendrá y cuáles flexibilizará a partir del 9 de mayo. De hecho, no lo hará hasta el viernes. En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz y conseller de Modelo Económico, Iago Negueruela, ha indicado que “seguimos trabajando con los expertos y los agentes sociales para buscar el marco jurídico”. Negueruela ha añadido que “seguiremos con las restricciones, que dan buenos resultados”.

El conseller ha rechazado las críticas de que esperan al último momento para comunicar la decisión y ha apuntado que cada 15 días se revisan las restricciones a aplicar y en este caso, pese al levantamiento del estado de alarma, seguirán con la misma fórmula.