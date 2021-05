La cifra de contagios de coronavirus sigue bajando en Ibiza y Formentera, aunque se mantiene todavía por encima del centenar. Según los datos facilitados este mediodía por la conselleria balear de Salud, tras dar durante el fin de semana quince altas, en estos momentos hay 106 casos activos, siete menos que el pasado 1 de mayo, lo que supone una caída del 6,1 por ciento en dos días.

La bajada se ha producido en los casos leves porque el número de pacientes con coronavirus ingresados en centros hospitalarios de las Pitiusas ha subido, de los nueve notificados el pasado sábado, hasta diez ya que hay una persona más ingresada en planta, siete en total. Seis se encuentran en el Hospital Can Misses y uno en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. En la Unidad de Cuidados Intensivos de Can Misses los profesionales atienden a tres personas, las mismas que el 1 de mayo.

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha destacado que en el Hospital Can Misses los pacientes ingresados por covid ya no tienen el virus activo. El único que quedaba positivo en SARS-CoV-2 ingresado en la planta de Medicina Interna F, en aislamiento, ya no tiene activo el virus. El viernes pasado se retiró el aislamiento de este paciente al comprobar en las pruebas el resultado negativo por covid.

Hasta hoy 907 personas han sido hospitalizadas en Can Misses desde marzo del año pasado, 804 ya se han curado, es decir, nueve de cada diez personas hospitalizadas. En este periodo ha habido que lamentar el fallecimiento de 94 y aún quedan nueve personas recuperándose de las secuelas, seis en planta y tres en UCI, ninguno de ellos aislado.

El Laboratorio de Microbiología ha detectado en las últimas 48 horas dos positivos en Ibiza, ambos en las pruebas realizadas el sábado ya que en los test solo urgentes que se hacen el domingo no se detectó ningún nuevo contagio.

En total, hay 96 personas (94 en Ibiza y dos en Formentera) que están en sus domicilios, en estado leve o asintomático con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria. Son ocho personas menos que el pasado sábado, lo que representa una caída del 7,6 por ciento.

Por último, desciende la cifra de profesionales en vigilancia activa que pasa de siete, registrados el viernes, a cuatro hoy, ninguno de ellos positivo. El Área de Salud de Ibiza y Formentera cumple 28 días sin profesionales positivos.

Vacunación

Este fin de semana, en Ibiza y Formentera se han inoculado 1.485 dosis contra el covid y 609 personas han quedado completamente inmunizadas. En total, desde que se inició la vacunación en Ibiza hay 9.053 personas que tienen ya las dos dosis y 626, en Formentera.

Educación

Los datos recogidos hasta el viernes 30 de abril en los centros educativos de Baleares y los de Educovid (unidad específica de Salud destinada a seguir los casos al ámbito educativo) muestran que el número de contagios en los centros educativos continúa siendo bajo.

Por sexta semana consecutiva no ha habido ninguno positivo entre los docentes. En cuanto a los estudios de contacto realizados tampoco ha habido ninguno positivo.

Del total de alumnado de Baleares, alrededor de 190.000, hay 74 estudiantes con PCR positiva frente los 49 de la semana anterior, cifra que supone el 0,03 por ciento del alumnado, la mayoría en Mallorca (63) y el resto en Menorca (seis) y en Ibiza (cinco).

Hay trece grupos en cuarentena (que incluyen los diez declarados esta semana) en doce centros educativos, cuatro en Mallorca, cinco en Menorca y tres en Ibiza. Esto supone el 0,16 por ciento de los 8.000 grupos de las Islas Baleares.

En cuanto a la vacunación, se inició con los docentes de Infantil y de centros de educación especial. El 23 de abril, 5.473 profesionales de Infantil y educación especial de Balears habían sido vacunados, el 77,8 por ciento del total de estas etapas, mientras que en el caso de Primaria y Secundaria se habían vacunado un total de 11.886 profesionales, lo que supone el 63,83 por ciento de los docentes de estas etapas. En total ya se han vacunado 17.359 profesionales del ámbito educativo de las islas.