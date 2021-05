UGT y CCOO exigen soluciones para el exceso de temporalidad en el mercado laboral ibicenco

Entre 50 y 60 personas de CCOO y UGT se manifestaron ayer por la mañana frente a la sede de ambos sindicatos en un Primero de Mayo atípico a causa de las restricciones sanitarias. Fueron estas las dos únicas organizaciones sindicales que se manifestaron en este lugar, si bien otras, como el CSIF, tercer sindicato en importancia en las Pitiusas, enviaron una nota de prensa para «rendir homenaje con profunda tristeza a las miles de personas fallecidas en España» a causa del covid.

Los manifestantes enarbolaron banderas rojas y moradas y pancartas con lemas con algunas de las principales reivindicaciones de los sindicatos: «Abolición de la precariedad laboral», «Derogación de la reforma laboral», «Derogación de la reforma de las pensiones del PP», «Ahora toca cumplir» o «Un país en deuda con su gente trabajadora».

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Fernando Fernández y Consuelo López, respectivamente, se dirigieron a los medios de comunicación para explicar cuáles son las principales reivindicaciones laborales, tanto a nivel nacional e internacional como local. Ambos se refirieron a la necesidad de derogar la reforma laboral del PP, algo a lo que se comprometió el Gobierno de coalición y que aún no ha cumplido, y, en resumen, centrar los esfuerzos en los trabajadores que más están padeciendo la crisis económica con el fin de que «nadie se quede atrás».

Los dos sindicatos remarcaron la necesidad de luchar por la justicia social, hacer prevalecer los convenios sectoriales por encima de los de empresa y buscar una reforma del mercado de trabajo para acabar con «la injustificable temporalidad», que «en Ibiza es algo exagerado».

Fernández dedicó unas palabras de apoyo a los trabajadores de IB3, que el viernes se declararon en huelga en protesta por la externalización de los servicios informativos. «Es la misma situación en la que están la mayoría de los funcionarios de esta isla: la externalización de servicios trae estos lodos; es decir, estruja al máximo a los trabajadores a expensas de que unos ganen mucho y los trabajadores cada día menos», criticó Fernández.

Ambas organizaciones insistieron en la necesidad de reformar la contratación, con el fin de acabar con la temporalidad.«Algo que aquí, en Ibiza, nos hace mucha falta, porque hay un exceso de temporalidad exagerado», en palabras de López, elegida recientemente secretaria general de CCOO en las Pitiusas en relevo de Felipe Zarco.

También pidieron los sindicatos «medidas de flexibilidad interna frente a los despidos», como los ERTE, así como «apostar por un modelo público de pensiones y derogar la laboral de 2013, que está haciendo mucho daño».

Ambas organizaciones pidieron una mejora de las prestaciones de desempleo y recordaron que está prevista la llegada a las islas de «una partida [económica] importante para políticas activas de empleo» que recientemente anunció la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

UGT y CCOO pidieron también que el Gobierno suba el salario mínimo interprofesional, promover una ley de igualdad salarial justa para las mujeres y poner medios para acabar con la alta tasa de siniestralidad laboral, que en las islas es especialmente preocupante. Asimismo, expresaron la necesidad de potenciar al máximo la vacunación «en todo el planeta». «Ambos sindicatos somos internacionalistas y no pensamos que porque nos vacunemos en Ibiza, España o Europa se vaya a acabar con el problema, y tenemos el ejemplo de la India», recordó la secretaria general de CCOO. «Si no se vacuna a la población que no tiene acceso a las vacunas, no vamos a reactivar [la economía] mal que nos pese», afirmó.

El PSOE, por su parte, no llevó a cabo ninguna movilización en la isla pero la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) envió una nota en que deseó que este Primero de Mayo sirva de «reconocimiento al conjunto de trabajadores y trabajadoras de la isla, sin los cuales no habríamos podido hacer frente a la crisis sanitaria y a sus devastadores efectos», en palabras del secretario general, Josep Marí Ribas.