La conselleria de Modelo Económico y Turismo ha dado de baja 5.137 plazas de alquiler turístico desde que entró en vigor en agosto de 2017 la modificación de la Ley Turística hasta julio de 2020. Estas plazas se han extinguido, en su mayoría, debido a que no cumplen los requisitos para poder realizar la actividad o bien porque los propietarios han desistido de seguir comercializando sus viviendas como turísticas.

Las altas para poder destinar una vivienda o apartamento turístico se realizan mediante una declaración responsable del propietario de que cumple con los requisitos, ya sea de dimensiones, habitaciones y servicios. Cuando los inspectores o técnicos de Turismo revisan el expediente de oficio y descubren que el establecimiento no cumple con los requisitos que había declarado el propietario, se le dan de baja las plazas que tenía asignadas.

En 2017 el Govern dio de baja una gran cantidad de plazas al ponerse en marcha las inspecciones con la nueva norma

En agosto de 2017 entró en vigor la nueva Ley Turística del Pacto de Izquierdas que era una modificación de la llamada Ley Delgado, en referencia al conseller del PP que la impulsó. Esta norma ya contemplaba que estas plazas se extinguían y no formaban parte del bolsín para abrir nuevos establecimientos.

En 2017 el Govern de izquierdas dio de baja una gran cantidad de plazas, al ponerse en marcha las inspecciones con la nueva norma. En concreto fueron 2.610 plazas que se dieron de baja de agosto a septiembre de las dos modalidades: viviendas de comercialización turística y viviendas turísticas de vacaciones. Estas últimas corresponden a viviendas adscritas antes de la entrada en vigor de la Ley Delgado. Ese año el objetivo era erradicar mucho alquiler turístico irregular y que no cumplía los estándares de calidad. En 2018 fueron 1.119 las plazas de alquiler turístico que se dieron de baja y en todo el 2019 bajaron a 1.004. En 2020, con cifras hasta el mes de julio, tan solo se han extinguido 404 plazas.

Desde los grupos ecologistas como Terraferida o el GOB achacan a la conselleria de Modelo Económico y Turismo que no se estén haciendo más inspecciones para detectar el alquiler turístico irregular o que no cumple con las normas. No obstante, desde Turismo negaron esta circunstancia.

Los inspectores de turismo se han unido al resto de efectivos para comprobar que se cumple la normativa covid

Sí que admitieron que a raíz de la pandemia del covid los inspectores se han unido al resto de cuerpos de inspección de la comunidad autónoma para realizar el control de las medidas y restricciones para luchar contra los contagios. Pese a ello, desde Modelo Económico y Turismo aseguraron que siguen realizando sus labores.

De igual modo, se han dado de baja en los últimos tres años 86 plazas de apartamentos turísticos, 270 de agroturismos y establecimientos de turismo rural, así como 586 plazas turísticas en hoteles de interior, 40 de las cuales fueron el pasado año.