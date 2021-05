Pescadores de oro y activistas de la tradición de Santa Eulària

Algo más de medio centenar de personas, entre personalidades y galardonados, asistieron ayer a una gala de premios que tuvo lugar en el Teatro España de la Villa del Río, con aforo reducido, y que comenzó con la entrega de las cinco distinciones de los Premis Xarc por parte de la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer.

Los pescadores profesionales de Santa Eulària tomaron ayer el testigo de los sanitarios que lucharon contra el covid en el inicio de la pandemia como el colectivo distinguido con la Medalla d’Or del municipio en su edición de 2021.

Este año los premios han recaído en los difusores del ball pagès Xicu y Vicent Bufí, la activista social Alba Pau, la artesana Núria Costa y la Botiga Can Pascual de Jesús. Los homenajeados ofrecieron a los asistentes breves pero emotivos discursos, recordando parte de sus trayectorias a través de deliciosas anécdotas sobre un pasado marcado por la dedicación de todos ellos al municipio. Además, a título póstumo se concedió un premio Xarc al promotor cultural Mariano Guasch Marí de Can Roques. Recogieron el galardón Maria de Can Roques y Marilina Costa, muy emocionadas y agradecidas al Ayuntamiento por reconocer el amplio legado de su familiar.

La Medalla d’Or de Santa Eulària ha recaído en un grupo de profesionales del sector pesquero que actualmente mantienen su actividad (Antoni Tur Serra, Vicente Torres Juan, José Marí Escandell, Johann Kudri, Carlos Marí Juan, Marcos Tur Palerm, José Antonio Costa Balanzat y Mustapha Tlidipero). No obstante, se eligieron de forma simbólica ya que, como puntualizó el Consistorio, la distinción se hace extensiva a todos aquellos pescadores que a lo largo del tiempo han dedicado su vida al mar.

«A pesar de su número reducido, su trabajo es de gran importancia para mantener viva la tradición pesquera del municipio, pero también por ofrecer un producto de gran calidad, de kilómetro cero y que se captura de forma sostenible, ayudando a preservar la biodiversidad natural de nuestras aguas», destacaron los conductores de la gala, la periodista Marieta Roig y el empleado municipal Fernando Cardona.

La alcaldesa entregó una reproducción de la Medalla d’Or a los patrones que siguen faenando día a día, pero también a la Confraria de Pescadors d’Ibiza, ya que los profesionales del mar del municipio están englobados en dicha entidad, añadieron.

Los galardonados coincidieron en reivindicar el ‘peix nostrum’ y expresaron sus ganas por volver a participar en ferias como las del Gerret o el Calamar. Además, recordaron que su trabajo se ve amenazado cada año «por unas costas masificadas en verano, los residuos de los barcos, los emisarios y la pesca furtiva, que va a más».

Por su parte, en su discurso de agradecimiento a los premiados, Carmen Ferrer destacó la necesidad de ofrecer este tipo de reconocimientos porque supone tener referentes «que ponen el foco en el altruismo, el esfuerzo y el respeto». «Es importante remarcar los valores positivos de las personas que destacan en la vida porque no debemos olvidar que un pueblo sin cultura es un pueblo sin esencia», explicó la alcaldesa, antes de añadir que las personas que han recibido estos premios dan «testimonio de los valores imprescindibles que deben presidir una sociedad para que sea justa, solidaria y responsable».

Activistas culturales y sociales

Respecto a los Premis Xarc, el primero se concedió a los hermanos Vicent y Xicu Bufí. Naturales de es Puig d’en Valls, son divulgadores y defensores del patrimonio histórico y cultural de Ibiza. Considerados como mestres balladors, cantadors i sonadors, fueron los fundadores de la Colla de Ball Pagès de Santa Maria y han impulsado también diferentes iniciativas relacionadas con la cultura tradicional. Sus hijos recogieron el galardón ya que, por cuestiones de salud, no pudieron desplazarse al evento.

A continuación, Alba Pau se mostró muy emocionada al recibir el diploma y la cerámica de ‘Toniet’, que se entrega como Premio Xarc. «Si su faceta como empresaria de la restauración es conocida, no lo es menos su intenso trabajo como activista en favor de diferentes asociaciones de la isla ligadas a los niños con necesidades especiales o enfermedades graves», resumieron en su presentación.

El tercer premio de la tarde también sirvió para reconocer la excelencia y la dedicación a preservar y potenciar parte de la cultura ibicenca. En este caso «manteniendo vivos y ayudando a difundir trabajos artesanales en vías de desaparición», como remarcó el Ayuntamiento. La artesana de Puig d’en Valls Núria Costa fue elegida para este galardón por su trabajo de recuperación del oficio de espardenyera o la elaboración de la tela de burell, tanto como actividad laboral como realizando talleres dentro de la Colla de l’Horta de Jesús.

En cuarto lugar, el Premio Xarc fue a parar a la familia que regenta desde sus orígenes la centenaria tienda de Can Pascual. Este conocido negocio, situado a unos pocos metros de la iglesia de Jesús, ha sido desde su creación una referencia para todos los vecinos; no en vano, explican desde el Ayuntamiento, contó con una de las primeras radios del pueblo y uno de los primeros teléfonos, guardó las llaves de la iglesia y del cementerio pero, más importante si cabe, fue lugar de reunión social y sustento y apoyo de muchas personas en épocas difíciles.

Por último, se hizo entrega de forma póstuma de un premio Xarc a Mariano Guasch Marí de Can Roques. Su viuda recibió el reconocimiento a un hombre que dedicó su vida a mejorar cultural y socialmente la población de Sant Carles, impulsando y colaborando activamente en iniciativas como el Festival Internacional de Música y el Concurso Internacional de Piano, ‘Los locos de Sant Carles y la Música’, la refundación del Coro Parroquial o la organización de las fiestas populares.

La ceremonia, marcada por las restricciones sanitarias, fue breve, apenas duró una hora, y contó con la presencia de los principales representantes de la política ibicenca, con el presidente del Consell y exalcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, a la cabeza.

La gala contó, además, con la participación de Magdalena Provensal para la traducción a lenguaje de signos –el acto se retransmitió por Facebook–, de sonadors de la Colla de l’Horta y con dos actuaciones de la cantante Miss Aranzazu.