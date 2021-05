Ibiza no recibe vacunas de Janssen porque se quedan todas en Mallorca

Esto va en detrimento de las demás islas, donde la vacunación avanza a un ritmo mucho más lento. Carandell justificó que estas vacunas, hasta el momento, han llegado a Mallorca «de un día para otro», lo que ha impedido que se pudieran enviar a otras islas. "No es como cuando las dosis llegan directamente a Ibiza, que es más fácil. Todas llegaron a Mallorca y para ponerlas inmediatamente no teníamos ninguna posibilidad de enviarlas a ningún otro lado", explicó Carandell. "No es por ningún otro motivo", concluyó al respecto.

Carandell aseguró en su comparecencia que a partir de la semana que viene arrancará realmente la vacunación masiva en las Pitiusas.

En este sentido, afirmó que los equipos de vacunación del Recinto Ferial de Ibiza prácticamente duplicarán el número de dosis administradas a la semana: de las alrededor de 4.300 actuales a más de 7.300.

La directora asistencial señaló que esto será posible debido al incremento de vacunas que está previsto que lleguen a las islas a partir del mes de mayo: unas 80.000 por semana.

De cumplirse estas previsiones, sólo en este mes a Baleares llegarán casi la misma cantidad recibida hasta el momento.