El Consell de Ibiza sacará de nuevo y de forma "urgente" las ayudas para familias vulnerables

El Consell de Ibiza sacará de nuevo de «forma urgente» una nueva convocatoria de ayudas para personas y familias vulnerables afectadas por la crisis sanitaria, tal como se acordó en el pleno por unanimidad a propuesta del PSOE.

El acuerdo consensuado con el equipo de gobierno prevé «redefinir» el sistema para «agilizar al máximo la tramitación y concesión de las ayudas» y que no se repita lo sucedido con la anterior. El portavoz del PSOE, Vicent Torres, lamentó que no se trató con «dignidad» a todas las personas que se vieron obligadas, en noviembre, a esperar en la calle y que aún no han cobrado.

La consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, reconoció que le habría gustado que esta convocatoria se hubiera tramitado «más rápido» y apuntó que estas ayudas «se pagarán en breve», sin precisar más. Defendió que el Consell ha sido «valiente» y sacó esta línea de subvenciones, «a sabiendas de que generaría problemas» en su tramitación.

Liberalización de patentes

Por otra parte, el equipo de gobierno rechazó la propuesta de Unidas Podemos para pedir al Gobierno central que exija a la Comisión Europea la liberalización de las patentes de las vacunas, pero sí apoyó la segunda parte de la propuesta: instar a la Comisión Europea a que compre más vacunas.

Además, el pleno acordó a propuesta del PSOE la creación en seis meses de una mesa para abordar «la lacra» de la prostitución y la trata de mujeres. El equipo de gobierno rechazó, en cambio, la puesta en marcha de un observatorio contra el machismo en la isla y sus formas de violencia. La consellera Escandell justificó que en la isla «no se cumplen las premisas» para hacerlo y apuntó que ya existen uno de ámbito nacional y el observatorio balear por la Igualdad.

Asimismo, el pleno también acordó el pago del segundo tramo de 2020 de la compensación de 1,4 millones que percibirán las concesionarias del servicio de autobús público por las pérdidas ocasionadas por la pandemia.