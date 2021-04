Volar no es caro si se saben buscar buenas ofertas. Y menos en tiempos convulsos para el turismo como los que estamos viviendo. En páginas especializadas de internet se pueden encontrar estos días trayectos especialmente baratos. El domingo 2 de mayo, por ejemplo, Ryanair ofrece vuelos a Sevilla por 11 euros. También se puede viajar los días 5 y 9. También hay fechas disponibles en junio.

Conseguir tus billetes de avión más baratos tiene sus secretos. Existen multitud de mitos sobre los pasos que hay que seguir para conseguir un vuelo lo más barato posible, pero lo cierto es que lograr reservar una plaza pagando lo mínimo posible no tiene secretos. Fundamentalmente se trata de mirar, buscar, comparar y volver a rebuscar. Y es que nadie ha dicho que buscar vuelos baratos sea una tarea sencilla.

En cualquier caso, y pese a la existencia de estos mitos, es cierto que hay una serie de trucos y recomendaciones útiles que nos pueden permitir conseguir vuelos de avión baratos. Uno de los consejos más importantes que debemos tener en cuenta y seguir antes de comprar un billete es comparar entre las diferentes agencias y aerolíneas que ofrecen el destino al que queremos viajar. Para ello, existen portales especializados.

En Internet se pueden localizar decenas de sitios web que nos pueden facilitar esta tarea, comparando entre las tarifas de decenas de aerolíneas para encontrar cuáles son los vuelos con los billetes más baratos. Debemos tener en cuenta, sin embargo, si las condiciones de las diferentes tarifas que nos aparecen son las mismas y cuál de ellas nos convence más en función de aspectos como los horarios de los vuelos, condiciones del equipaje, servicios a bordo...

En cualquier caso, estos portales especializados en comparar billetes de vuelos baratos de avión están bien para hacernos una idea del precio de referencia que tendremos que pagar, pero por regla general no debemos quedarnos con ellos por defecto como opción definitiva porque a menudo se pueden encontrar descuentos mayores.

Prescindir de los intermediarios

Hay que señalar que en estos comparadores no siempre aparecen todas las compañías, en ocasiones los precios de los billetes de avión no están actualizados, a veces no se permite contratar la ida y la vuelta con aerolíneas distintas. Por ello, tras conseguir los resultados de la búsqueda con los vuelos de avión más baratos no está de más dedicar algo de tiempo a seguir buscando. No es extraño que incluso nos podamos encontrar con la sorpresa agradable de conseguir un menor coste comprando directamente en la web de una compañía que a través de la página de un comparador.

Otro hábito conveniente para encontrar vuelos baratos es prescindir de los intermediarios para buscar nuestros billetes de avión baratos. Si es posible, es mejor buscar el vuelo de avión por tu cuenta y prescindir de terceros que siempre se llevan parte del ´pastel´ del precio. En este sentido, por regla general recurrir a los servicios de una agencia de viajes para contratar nuestros vuelos hará que paguemos más.

Si la web de la compañía aérea lo permite -casi todas lo hacen-, también es importante recurrir a la opción de elegir fechas flexibles para adquirir nuestros billetes de avión baratos. Esta opción es fundamental para encontrar vuelos más económicos. Si no necesitamos volar un día en concreto, esta flexibilidad nos puede ayudar a ahorrar hasta un 50% en el precio del billete. El horario de nuestro trayecto también es fundamental para conseguir billetes de avión más baratos. En este sentido, debemos saber que si elegir volar a medio día y a media tarde pagaremos más. En cambio, si buscamos el máximo ahorro debemos optar por los vuelos de noche o justo antes de empezar a amanecer. Por norma general, la clave es pensar que cuando más raro sea nuestro horario, más baratos serán los billetes de avión.

El día de la semana, clave

El día de la semana elegido para volar también es un factor clave a la hora de conseguir un ahorro en el precio de nuestros billetes baratos de avión. Si no tenemos otra opción que volar un día concreto no habrá nada que hacer, pero si podemos elegir, entonces disponemos de una posibilidad de ahorro importante. Por regla general, volar entre el martes y el jueves siempre nos permitirá conseguir billetes de avión más baratos que si lo hacemos durante el resto de la semana. Y es que si es posible es aconsejable huir de los lunes, los viernes y el fin de semana, los días en los que es más difícil encontrar vuelos baratos, ya que es cuando se concentran gran parte de los viajeros y las compañías suelen aprovechar esta circunstancia para incrementar sus tarifas.

Ser previsor y comprar los billetes con tiempo también nos puede permitir ahorrar dinero y conseguir billetes de avión más baratos. Sin embargo, no conviene pasarse. Lo ideal es comprar el vuelo entre dos y tres semanas antes de partir si nuestro destino es nacional. Para destinos internacionales, los plazos son distintos. Así, según Skyscanner, si viajamos en avión a Francia deberemos reservar nuestros billetes con 7 semanas de antelación. Cuatro en el caso de Italia, y hasta 21 si viajamos den avión hasta Estados Unidos.

Aunque no resulta muy cómodo, a veces la combinación de varias compañías para volar nos puede permitir ahorrar también un dinero y que nuestros billetes de avión nos salgan más baratos. De esta manera, en ocasiones realizar la ida con una aerolínea y la vuelta con otra nos puede suponer un ahorro importante. También el aeropuerto elegido influirá en el coste de nuestros billetes de avión.

Las instalaciones aeroportuarias secundarias, aunque estén más alejadas de los centros urbanos, suelen ofrecer tarifas más ventajosas y precios más baratos para nuestros billetes de avión que los grandes aeropuertos internacionales. Para este opción, sin embargo, es importante tener en cuenta cómo viajaremos desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad (taxi, autobús, tren, metro...). A veces, el ahorro de pagar un vuelo a un aeropuerto secundario se ´pierde´ por el precio que tenemos que pagar para desplazarnos hasta nuestro destino final, haciendo que nuestros billetes de avión baratos terminen siendo más caros de lo que inicialmente pensábamos.

Antes de contratar un viaje de avión también resulta fundamental mirar las condiciones del equipaje. Algunas aerolíneas en sus tarifas muestran los precios sin incluir el transporte de ninguna maleta, por lo que si debemos viajar con equipaje nos podemos encontrar con la desagradable sorpresa que tenemos que abonar cantidades extra que pueden dejar en nada el ahorro de nuestros billetes de avión aparentemente baratos. Por ello, a veces es conveniente viajar con una compañía con un precio en principio más elevado, pero que al menos incluye todos los conceptos en la tarifa final y por tanto hace que al final sus billetes de avión sean más baratos.