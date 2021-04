Un incendio deja sin electricidad a todo el aeropuerto menos la torre de control

El aeropuerto de Ibiza vivió ayer por la tarde una situación insólita. Un incendio en un transformador de la central eléctrica, situada junto al bloque técnico, a unos 500 metros del edificio principal, dejó sin electricidad a la mayor parte de las instalaciones, y anoche, al cierre de esta edición, el apagón continuaba.

Los responsables del aeropuerto, con la directora al frente, Marta Torres, organizaron un gabinete de crisis con el fin de solucionar el problema lo más rápido posible. Sobre las ocho de la noche, AENA dijo que los servicios se irían recuperando paulatinamente. También explicó AENA que el escaso tráfico aéreo del aeródromo pitiuso apenas se vio afectado. Tan sólo hubo dos incidencias: dos vuelos que tenían que despegar de Ibiza rumbo a Palma y Madrid lo hicieron con media hora de retraso.

Lo más complicado fue la recogida de equipajes, ya que las cintas quedaron paralizadas. Hubo muchos pasajeros que estuvieron esperando más de dos horas por sus maletas y otros que no pudieron recogerlas.

El apagón afectó a toda la terminal, que se quedó a oscuras. Los servicios más importantes, como la torre de control o las pantallas de información se surtieron del generador de emergencia, si bien algunas fuentes aseguraron que hubo momentos en los que algunos pasajeros tuvieron que ser avisados del embarque por medio de pizarras, a la antigua usanza. El incendio se produjo sobre las 16.45 horas. A partir de ese momento, los servicios fueron perdiendo el abastecimiento de electricidad, si bien hubo breves periodos de tiempo en los que se recuperaba. Las oficinas de alquiler de vehículos funcionaban de manera intermitente, y el sistema eléctrico del aparcamiento estuvo en marcha hasta las seis y media. A partir de ese momento dejó de funcionar y aparcar era gratis.

Maletas a pie de pista

A algunos pasajeros se les avisó del problema en el mismo avión. En el caso de los vuelos de Palma se les entregaron las maletas a pie de pista, de manera que no sufrieron mucho retraso. Los que salieron peor parados fueron los viajeros que llegaban de la península, en vuelos de Madrid o Barcelona. Mateo, un joven italiano que viajaba a Ibiza desde Lanzarote con escala en Madrid, es un ejemplo, uno de muchos casos. Estuvo dos horas para poder recoger una parte de su equipaje: «Hemos aterrizado sobre las cinco y por fin ahora [las siete de la tarde] me han entregado las maletas». Los operarios las tuvieron que sacar a mano del avión para entregárselas. «Las que faltan me las darán mañana», dijo en referencia a hoy. Lo mismo les ocurrió a un grupo de viajeros que volaron a Ibiza para después navegar a Formentera. El viaje se les hizo mucho más largo de lo que pensaban.

El incendio que causó todo este desbarajuste fue controlado rápidamente por los bomberos del propio aeropuerto.

Los bomberos del Consell no intervinieron, aunque sí acudieron para proporcionar apoyo y linternas. También acudió al aeropuerto el jefe de la Guardia Civil de Ibiza y Formentera, el capitán Francisco Javier López.

apagón en la terminal. El servicio eléctrico quedó interrumpido sobre las cinco de la tarde, cuando un incendio en un transformador causó la avería. 1yImagen de la terminal a oscuras. F

2 El abastecimiento de electricidad se interrumpió tras el incendio y se recobraba de forma intermitente. F

3 Un agente de la Guardia Civil en la terminal del aeropuerto durante el apagón. F

4 Mateo, un pasajero de nacionalidad italiana que voló a Ibiza desde Lanzarote con escala en Madrid, y que tardó unas dos horas en conseguir recuperar una parte de su equipaje después de que los operarios lo sacaran de la bodega del avión. El resto de sus maletas le serán entregadas hoy, según le explicaron en el aeropuerto. F

5 Tres pasajeros entran en la terminal, a oscuras. F