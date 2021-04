Ibiza se rebela contra las restricciones covid y exige una mayor flexibilización

El vicepresidente primero, Mariano Juan, del PP, ha recodado que las restricciones actuales se corresponden con el nivel 4 de riesgo extremo y ha tachado de “poco justificadas, arbitrarias e insensibles con los trabajadores” las medidas adoptadas en Ibiza, que, además, son “discriminatorias” con respecto a Menorca y Formentera, donde con una incidencia de contagios superior se permite un mayor horario de explotación de las terrazas además de los interiores.

“La constante invocación de que hay que salvar la temporada, no puede situar a las grandes empresas del verano por encima de la supervivencia de las pequeñas que intentan levantar las persianas de sus negocios todo el año”, ha destacado Juan, quien ha evidenciado su “enfado” por “los desprecios” que, según él, ha hecho el Govern balear al “no escuchar” sus propuestas”. “Son lentejas, se nos ponen delante y es lo que hay. La lealtad a los ibicencos está por encima del Govern y no es asumir cabizbajo y callar cuando consideramos que las decisiones están mal y sin consensuar”, ha añadido.

El vicepresidente segundo, Javier Torres, de Ciudadanos, ha tachado de “burrada” el argumento de que se limita el horario de las terrazas para evitar el tardeo. “Cuando lo escuché me puse las manos a la cabeza. Algunos amigos de mi edad me preguntaron que era el tardeo porque no lo sabían”, ha dicho. Precisamente, Marta Díaz ha señalado que no conoce la existencia de esta práctica en Ibiza. “Y soy una persona que salgo”, ha puntualizado. También ha recordado Javier Torres que hace unos días la incidencia de contagios a 14 días en Ibiza era de 44,6 casos por 100.000 habitantes y de 82,4 en Menorca.

Si estuviera empadronada en Madrid, votaría por Ayuso porque tiene un par de ovarios. Ahí no se ha ahogado la economía Marta Díaz - consellera tránsfuga, ex socialista

En su cruzada, aunque lo niegue, contra la presidenta del Govern balear, la socialista Francina Armengol, Marta Díaz ha recordado que, según la prensa, es “la peor presidenta por la forma cómo ha encarado la pandemia”. También ha dicho que nunca ha votado al PP pero si estuviera empadronada en Madrid “votaría por Ayuso [la candidata del PP] porque tiene un par de ovarios”. “Lo digo claramente. Ahí no se ha ahogado la economía y ha ido gente de toda Europa”, ha agregado.

Como denunciamos desde hace meses, Marta Díaz hace el trabajo sucio al PP, al igual que Ciudadanos Víctor Torres - conseller del PSOE

Por su parte, el PSOE, que hoy ha roto su costumbre de no responder a las propuestas de la consellera tránsfuga, ha corregido a Marta Díaz y le ha recordado que la presidenta de Madrid, Isabel Ayuso, es “la peor valorada por la gestión de la pandemia” en la encuesta apuntada, a la que le sigue luego Armengol. “Critica lo mal que lo hace la segunda peor valorada, pero alaba lo que hace la peor valorada”, ha destacado el conseller socialista Víctor Torres, quien ha señalado que “desde hace meses denuncia” que Díaz “está en manos del PP y le hace el trabajo sucio”.

Dicho esto, Víctor Torres ha manifestado “la confianza” de su grupo en “las personas que toman las decisiones” y ha remarcado que no quiere para Ibiza “el modelo Ayuso”, al tiempo que ha lamentado profundamente que “el Consell se desmarque de la unidad y lealtad institucional”. “Defender la salud es defender los derechos de los ibicencos y defendiendo estas medidas también se defiende la recuperación económica”, ha subrayado.

Por su parte, Antonio Saucedo, que hoy se ha estrenado como portavoz del grupo Unidas Podemos tras la renuncia de Viviana de Sans para ocupar un cargo en el Govern, ha pedido “respeto por los criterios técnicos” y ha recordado que no solos e tiene en cuenta la incidencia de contagios sino también la densidad de población y los antecedentes de la evolución de la pandemia en cada isla.

Nueva convocatoria de ayudas para personas vulnerables

Por otro lado, el Consell ha aprobado por unanimidad, a propuesta del PSOE, sacar de “forma urgente” una nueva convocatoria de ayudas para familias vulnerables “redefiniendo el mecanismo para agilizar al máximo su tramitación y concesión”. Hay que tener en cuenta que el Consell aún tramita, fuera del plazo previsto en las bases de la convocatoria, la prestación solicitada en noviembre del año pasado por casi un millar de personas y que causó largas colas en la calle. La consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, que ha reconocido que le habría gustado que se hubiera tramitado “más rápido”, ha dicho que estas ayudas “se pagarán en breve”.