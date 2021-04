Abiertos 14 expedientes urbanísticos en todo el puerto de Ibiza

La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Ibiza, Elena López, informó ayer en el pleno, en respuesta a una moción de control del PP sobre la situación urbanística del puerto, que el Ayuntamiento tiene abiertos 14 expedientes por «incumplimiento de la normativa», pero no concretó más. La edil indicó que «la situación urbanística del puerto es compleja desde hace años», en concreto desde que en 1999 una sentencia judicial anuló el plan especial. Tampoco se ha aprobado nunca la delimitación de espacios y usos del puerto. Las dos herramientas de planificación y gestión ya se están tramitando: la primera ya está en Medio Ambiente y la segunda en «su recta final».

Esto retrasa las dos obras más importantes del desarrollo de «la hoja de ruta del puerto», según López, pactada entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria en 2016: el aparcamiento soterrado y la nueva estación de Formentera.

López comparó la situación del puerto de Ibiza con la de «algunos polígonos industriales u otras zonas de la isla que requieren de un plan especial y no lo tienen». «Tener un problema de ordenación no es sinónimo de que las cosas se hayan hecho mal o algunos temas que se insinúan», dijo en referencia a las informaciones de Periódico de Ibiza. «Nosotros seguiremos defendiendo los intereses de la ciudad por encima de otros particulares. ¿Qué pretenden? ¿Qué vayamos a saco, ustedes que defienden tanto a los empresarios, y tratemos la falta de ordenación como un crimen y obliguemos a cerrar persianas y echar a la gente?», cuestionó López.

El portavoz del PP, José Vicente Marí Bosó, admitió que las cuestiones jurídicas del puerto «son interpretables», pero lamentó que el equipo de gobierno no aclarase si las obras y actividades necesitan licencia municipal. También invitó al alcalde, Rafa Ruiz, a «dimitir del consejo de Administración de la Autoridad Portuaria o como alcalde si no es capaz de defender los intereses de la ciudad», en referencia al acuerdo del pleno de que el edificio de es Martell no tenga uso comercial. «Siga soñando, señor Marí», se limitó a responder Ruiz.