Sant Josep y Sant Antoni, únicas zonas sanitarias de Ibiza con más contagios

Los contagios de coronavirus se han reducido en todas las zonas sanitarias de las Pitiusas a excepción de dos: Sant Josep y Sant Antoni. Así lo detalla el último informe del servicio de Epidemiología de la conselleria balear de Salud (el número 48 desde el inicio de la pandemia), que compara las situaciones entre la semana del 7 al 13 de abril y la del 14 al 20 de este mismo mes.

En la zona sanitaria de Sant Antoni (que no coincide con el municipio) la tasa de contagios prácticamente se duplicó al pasar de 18 por cada cien mil habitantes a 33. Este incremento no es nada comparado con el que registró la zona de Sant Josep, donde se multiplicó por ocho: de ocho la segunda semana de abril a 54 la tercera. En Santa Eulària este dato no varió, se mantuvo estable en 28.

En todas las demás zonas, en cambio, la tasa de contagios se redujo, especialmente en Sant Jordi (de 71 a 9) y Sant Agustí (de 47 a 6) así como en dos de las zonas sanitarias de Vila: es Viver, un 76,5% menos de contagios, y Can Misses, con una reducción del 68,7%. También cayó, aunque menos, en la tercera, la asociada al centro de salud de Vila: un 43,5% al pasar de 69 a 39 contagios. En Formentera pasó de 48 contagios a ninguno.

La segunda isla de la Comunidad con mejor situación epidemiológica es Ibiza

De hecho, esta isla es la que tiene la menor incidencia de Balears en estos momentos: cero casos a siete días, 8,3 a catorce y una tasa de positividad del 0%. La segunda isla de la Comunidad con mejor situación epidemiológica es Ibiza, que registra unas incidencias de 18,9 por cien mil habitantes y 39,9. Ambos indicadores están alejados de la media de Balears: 31,9 a una semana y 63 a dos.

Por municipios, Santa Eulària se mantiene como el que, a día de ayer, registraba los indicadores más elevados de las Pitiusas, con la incidencia a catorce días en 50 casos (cinco menos que el día anterior. En Vila y Sant Antoni, que concentraron los cinco nuevos diagnósticos de la última jornada, aumentaron ligeramente.