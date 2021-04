Ara que és temps de sembra, i molts preparen la terra per rebre els nous cultius de temporada, el Departament de Medi Rural i Marí del Consell Insular d’Eivissa, en col·laboració amb el Grup d’Acció Local d’Eivissa i Formentera, anima a tothom a emprar les varietats locals de la nostra illa, com són la pebrera blanca, el meló eriçó, la tomata de penjar i la ceba vermella. A les cooperatives de Sant Antoni, de Santa Eulària, a Can Malalt (a Sant Josep), Can Gorreta (a Eivissa) i a Magatzems Marí-Ramon (a Santa Eulària) podeu trobar planters d’aquestes varietats tan preuades que són la base de receptes de la gastronomia illenca, como és la coca de sofrit, la ensalada pagesa o el refrescant gelat de xíndria i meló eriçó.

Amb aquest projecte de recuperació de les varietats locals, es posen a l’abast del agricultors, tant professionals com també particulars, l’oportunitat de recuperar els sabors tradicionals. Així, la pebrera blanca, de sabor suau, és l’ingredient de l’ensalada pagesa tradicional, amb ceba vermella, patata vermella i tomata, o l’ensalada de crostes, que substitueix la patata per les crostes. El meló eriçó, dolç i aromàtic, s’usa en postres i entrants, com pot ser la sopa freda de meló; i la tomata de penjar, típic de l’agricultura tradicional, en gastronomia s’usa per untar en pa i també per elaborar sofregits i salses a l’hivern.